Водитель протаранил дорожные знаки и поехал дальше: опасный инцидент под Ригой попал на видео
Водитель устроил опасную езду и сбил знаки.
Водитель протаранил дорожные знаки и поехал дальше: опасный инцидент под Ригой попал на видео

На Елгавском шоссе под Ригой очевидцы сняли на видео опасное поведение водителя. Машина хаотично металась по полосам, врезалась в дорожные знаки, а после аварии водитель попытался избавиться от них... пинками.

В субботу на Елгавском шоссе (A8) в направлении Риги очевидцы зафиксировали опасное поведение водителя, который своим неадекватным стилем езды создал серьезную угрозу для других участников дорожного движения.

Как сообщает портал Sadursme.lv, сначала автомобиль на трассе хаотично и непредсказуемо перестраивался из одной полосы в другую.

Когда машина въехала на территорию Риги, водитель не справился с управлением и врезался в предупреждающие знаки, установленные в зоне дорожных работ.

После столкновения водитель не остановился, чтобы оценить ситуацию, как того требуют правила дорожного движения, а продолжил движение. Позже автомобиль все же остановился. Водитель вышел из машины и начал ногами выбивать застрявшие под днищем автомобиля дорожные знаки.

О произошедшем и опасной ситуации на дороге сообщили в Государственную полицию. Теперь правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента и причины неадекватного поведения водителя.

