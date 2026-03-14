Водитель протаранил дорожные знаки и поехал дальше: опасный инцидент под Ригой попал на видео
На Елгавском шоссе под Ригой очевидцы сняли на видео опасное поведение водителя. Машина хаотично металась по полосам, врезалась в дорожные знаки, а после аварии водитель попытался избавиться от них... пинками.
В субботу на Елгавском шоссе (A8) в направлении Риги очевидцы зафиксировали опасное поведение водителя, который своим неадекватным стилем езды создал серьезную угрозу для других участников дорожного движения.
Как сообщает портал Sadursme.lv, сначала автомобиль на трассе хаотично и непредсказуемо перестраивался из одной полосы в другую.
Когда машина въехала на территорию Риги, водитель не справился с управлением и врезался в предупреждающие знаки, установленные в зоне дорожных работ.
После столкновения водитель не остановился, чтобы оценить ситуацию, как того требуют правила дорожного движения, а продолжил движение. Позже автомобиль все же остановился. Водитель вышел из машины и начал ногами выбивать застрявшие под днищем автомобиля дорожные знаки.
О произошедшем и опасной ситуации на дороге сообщили в Государственную полицию. Теперь правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента и причины неадекватного поведения водителя.