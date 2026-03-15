Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
Телец
Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, ну да это только к лучшему.
Близнецы
Сегодня вы, возможно, впадете в состояние, близкое к меланхолии. Сделайте задумчивое лицо, и вас никто не посмеет обвинить, что своим кислым видом вы мешаете окружающим радоваться жизни.
Рак
Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - все лучше.
Лев
Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудят обстоятельства. Но, даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу.
Дева
Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.
Весы
Все, что вы запланировали на сегодняшний день можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, но это не значит, что этот день пройдет дурно. Напротив, вам будет приятно его вспомнить.
Скорпион
Всякий эксперимент по-своему рискован, но - не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и - можете приступать, у вас получится.
Стрелец
Сегодня вы можете оказаться уж слишком подозрительным. Это может кого-нибудь обидеть. Если уж не можете избавиться от предубеждений, постарайтесь не показывать этого.
Козерог
Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
Водолей
Сегодня вы будете опасным человеком. В своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете особенно церемониться с тем, что попытается преградить ваш путь. Постарайтесь никого не покалечить.
Рыбы
Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.