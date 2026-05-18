Рыбалка в храме и разрушенные захоронения: какую тайну о катастрофе скрывают стены Домского собора?

Домский собор тоже хранил следы этой борьбы. Хотя храм был построен на возвышении, со временем его фундамент оказался ниже современного уровня улиц. Причина в том, что из-за регулярных разливов Даугавы дороги вокруг собора постепенно поднимали. Но даже это не всегда спасало: вода все равно проникала внутрь. В материалах Live Riga приводится выразительная деталь: весной 1709 года, по преданию, внутри собора можно было ловить рыбу.