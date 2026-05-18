Рыбалка в храме и разрушенные захоронения: какую тайну о катастрофе скрывают стены Домского собора?
Домский собор остался не только архитектурным памятником, но и каменным свидетелем того дня, когда Даугава напомнила городу, кто здесь сильнее.
В Старой Риге есть деталь, которую легко не заметить: на стене Домского собора сохранилась отметка уровня воды после катастрофического паводка 1709 года. Тогда Даугава вышла из берегов так сильно, что затопила городские улицы и сам собор, а вода, по историческим свидетельствам, дошла до алтаря.

Сегодня Домский собор воспринимается как один из главных символов Старой Риги — место органной музыки, туристических маршрутов и городской истории. Но на его стене есть небольшая бронзовая отметка, которая напоминает не о торжественных событиях, а о моменте, когда центр города оказался во власти воды.

Эта отметка показывает уровень, которого вода достигла во время большого паводка 13 апреля 1709 года. В латвийских источниках он упоминается как один из самых разрушительных разливов Даугавы в истории Риги. Когда река вышла из берегов, были затоплены не только городские улицы, но и Домский собор.

Главная причина таких бедствий была не просто в весеннем таянии снега. Опаснее всего для Риги становились ледяные заторы. В конце марта и апреле лед на Даугаве начинал двигаться к морю, но на изгибах реки, у островов, мелей и сужений он мог застревать. Так образовывались ледяные «плотины», из-за которых уровень воды резко поднимался — иногда на 4–12 метров.

Особенно опасной была не только крупная льдина, а масса мелкого льда и шуги, которая забивала русло и мешала воде уходить дальше. По сути, река сама перекрывала себе путь к морю. Вода поднималась быстро, и город, стоявший у Даугавы, оказывался перед стихией почти без защиты.

Рига знала такие угрозы задолго до XVIII века. Первые письменные свидетельства о крупных паводках на Даугаве относятся еще к 1358 и 1363 годам. Это значит, что борьба с водой была для города не случайной драмой, а частью его жизни на протяжении многих веков.

Домский собор тоже хранил следы этой борьбы. Хотя храм был построен на возвышении, со временем его фундамент оказался ниже современного уровня улиц. Причина в том, что из-за регулярных разливов Даугавы дороги вокруг собора постепенно поднимали. Но даже это не всегда спасало: вода все равно проникала внутрь. В материалах Live Riga приводится выразительная деталь: весной 1709 года, по преданию, внутри собора можно было ловить рыбу.

В других исторических описаниях говорится, что во время паводка вода в Домском соборе дошла до алтаря, а в южном предместье Риги поднималась почти до крыш домов. Есть также упоминания, что наводнение повредило захоронения на церковных территориях и стало причиной гибели людей.

Сегодня эта бронзовая отметка выглядит почти незаметно. Туристы проходят мимо, фотографируют площадь, башню, фасад собора — и часто не знают, что рядом находится один из самых наглядных следов старой Риги, которую регулярно затапливала Даугава.

