В Балдоне обновят необычное место, где можно пройтись по шишкам, грязи и старым рельсам
В Балдоне решили привести в порядок одно из самых узнаваемых мест города — Сиреневый парк. Здесь восстановят знаменитую скульптуру «Белочка», украденную много лет назад, а также обновят босоногую тропу с грязью, шишками и историческими рельсами.
Скульптура сероводородного фонтана «Белочка» была установлена в парке в 1937 году. Ее по заказу Курортного управления Латвийской Республики создал скульптор Волдемар Екабсон.
Скульптура выполнена в виде белки с шишкой в лапах — этот образ также является символом герба города Балдоне. Однако «Белочка», как и другие скульптуры, была украдена. Спустя 26 лет после восстановления независимости Латвии, в 2017 году, скульптуру создали заново и вновь установили в парке. Автор новой скульптуры — скульптор Таливалдис Музикантс.
Также в мае будет восстановлена тропа ощущений, или босоногая тропа. Во время Большой толоки жители уже начали работы по благоустройству, а в этом месяце их продолжит SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs.
В ходе работ приведут в порядок прилегающую территорию, построят деревянные конструкции тропы, а ее участки заполнят новыми материалами — например, щепой, галькой и другими покрытиями.
Босоногая тропа в Сиреневом парке Балдоне была создана в 2018 году при участии добровольцев. На ней можно, например, пройтись по балдонской грязи, шишкам, а также по фрагменту рельсов исторического конного трамвая.
Сиреневый парк остается популярным местом для прогулок у жителей Балдоне еще со времен курорта. Здесь находится главная природная ценность Балдоне — серный источник. Воду из источника можно набрать также из фонтанов «Ящерка», «Мара» и «Белочка».