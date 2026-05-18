В Балдоне обновят необычное место, где можно пройтись по шишкам, грязи и старым рельсам

Скульптура выполнена в виде белки с шишкой в лапах — этот образ также является символом герба города Балдоне. Однако «Белочка», как и другие скульптуры, была украдена. Спустя 26 лет после восстановления независимости Латвии, в 2017 году, скульптуру создали заново и вновь установили в парке. Автор новой скульптуры — скульптор Таливалдис Музикантс.