Заброшенные палаты и выбитые окна: как сегодня выглядит санаторий в Балдоне, куда когда-то ехали на лечение со всего СССР
Балдоне сегодня чаще вспоминают как тихий город недалеко от Риги, но когда-то это было одно из самых известных курортных мест региона. Здесь лечились серными водами и грязями, сюда приезжали пациенты со всего СССР, работали ванное отделение, бассейны, клуб, кинотеатр и кафе на восьмом этаже нового корпуса. После восстановления независимости поток пациентов резко сократился, санаторий погряз в долгах, был приватизирован и постепенно превратился в одну из самых заметных заброшенных территорий в центре города.
История Балдоне как курорта началась задолго до советского санатория. Главной причиной стали местные сероводородные источники. Курортная зона Балдоне была основана в сентябре 1797 года по распоряжению российского императора Павла I: тогда у серного источника начали благоустраивать территорию и создавать лечебное учреждение. Первые работы у источника провел барон Фридрих Георг фон Ливен — при нем построили первую ванную постройку и павильон у источника с надписями на немецком, латинском и русском языках.
Сами лечебные свойства Балдонского источника были известны и раньше, но именно в конце XVIII — начале XIX века начались более серьезные исследования состава воды. Среди исследователей названы Иоганн Якоб Фербер, Иоганн Генрих Экхофф и Карл Кристиан Шиманис: они описывали источник, его окружение, состав воды и возможности лечебного применения.
В XIX веке Балдоне пережил ранний расцвет. Землю у источника арендовали представители рода фон Корф, и курорт стал популярным. Однако позже его развитие затормозилось: после основания Кемерского курорта в 1838 году у Балдоне появился сильный конкурент. У Кемери были преимущества — близость к морю и, позднее, более удобное железнодорожное сообщение. Поэтому Балдоне постепенно потерял часть прежней популярности, хотя продолжал привлекать посетителей более низкими ценами.
Новый подъем произошел уже в независимой Латвии в 1920–1930-е годы. Тогда была создана дирекция «Балдонские серные источники», восстановили ванное здание и курзал, наладили сначала конный трамвай, затем автобусное сообщение, строились пансионы и дачи для отдыхающих. В 1936 году в Балдоне открыли одну из самых современных купален в Балтии, а в 1939 году построили новое ванное здание.
После Второй мировой войны курорт возобновил работу уже в советской системе здравоохранения. В 1945 году на базе старой курортной зоны был открыт санаторий «Балдоне». Он относился к бальнеологическим курортам: в лечении использовали природную минеральную серную воду и лечебные грязи. Здесь лечили ревматизм, заболевания позвоночника, мышц, кожи, желудка и пищеварительного тракта, гинекологические и другие заболевания.
В советское время санаторий получил статус курорта всесоюзного значения и находился в ведении системы здравоохранения Латвийской ССР. Сначала он работал сезонно, но с 1956 года перешел на круглогодичный режим. Поток пациентов быстро рос: если в первые годы число лечившихся не достигало тысячи, то в 1980-е годы санаторий принимал уже около восьми-девяти тысяч пациентов в год. Долго жившие в санатории пациенты в основном приезжали из других республик СССР, а местные жители чаще приходили на отдельные процедуры.
Санаторий был не одним зданием, а целой системой корпусов и служб. В его состав входили восемь корпусов: центральный корпус в ванном здании 1939 года, Белый замок, бывшие дачи и другие здания. В 1980 году был введен новый восьмиэтажный корпус, после чего лечение и проживание сосредоточили в одном месте. Также работали хозяйственные здания, котельная, столовая, которая могла принять 500 человек, парк, эстрада Gliemežvāks, чайный домик. Старое ванное здание было перестроено под кинотеатр Baldone.
Это было не только лечебное учреждение. Санаторий стал популярным и как место отдыха и развлечений: особую известность получили столовая, кинотеатр, клуб и кафе на восьмом этаже нового корпуса. В санатории работали кабинеты сероводородных и углекислых ванн, грязевых аппликаций, рентген, электрокардиография, физиотерапия, массаж, стоматология, лечебная физкультура, открытый и зимний бассейны. Среди процедур были электрофизиотерапия, подводный массаж, ингаляции, климатотерапия, лечебные души, баня и даже гипноз.
Отдельной частью образа Балдоне стал парк. В санаторной зоне были фонтаны, декоративные посадки и скульптуры. В 1950-е годы здесь появилась бронзовая скульптура Vāverīte — белочка с шишкой, которая со временем стала одним из символов санатория и всего города.
Проблемы начались после восстановления независимости Латвии. Из-за изменения политической и экономической ситуации резко сократился поток пациентов, особенно из-за рубежа и бывших советских республик. В 1992 году санаторий даже закрывали на зимний сезон из-за нехватки пациентов, затем в 1993 году он снова открылся. Но финансовое положение ухудшалось, санаторий накапливал долги. В 1996 году было принято решение разделить его на отдельные объекты, приватизировать и продать; процесс завершился 17 марта 1997 года.
После приватизации начался долгий период неопределенности. Здания меняли владельцев, звучали обещания восстановить комплекс, но реальных работ почти не происходило. В 2016 году Латвийское радио сообщало, что санаторий снова выставлен на продажу: за два года до этого его приобрел гражданин Беларуси Дмитрий Асташенко, обещавший вернуть объекту прежний вид, но к 2016 году в центре Балдоне по-прежнему стояли полуразрушенные корпуса. В объявлении за санаторий просили 800 000 евро.
Состояние зданий к тому времени уже было тяжелым: выбитые окна, выломанные двери, обрушенные участки, исписанные стены и разрушенные входы. При этом парк оставался доступным для прогулок. Тогдашняя председательница Балдонской думы Карина Путниня говорила, что у территории особый статус: новые здания там строить нельзя, можно восстанавливать старые. Она также отмечала, что на территории есть дендрологические посадки и важная для жителей историческая память, поэтому любое новое развитие будет непростым.
В последние годы вопрос будущего бывшего санатория снова поднимался публично. В 2024 году сообщалось, что здания принадлежат юридическим лицам, долго стоят пустыми и деградируют центр Балдоне. В Кекавской думе говорили, что самоуправление интересовалось покупкой: хотели создать на территории парк и восстановить ванное здание, но объект приобрел частный покупатель, который, вероятно, планировал строительство многоквартирных домов. Там же указывалось, что только снос зданий может стоить 300-350 тысяч евро.
При этом сама историческая курортная среда Балдоне полностью не исчезла. Санаторный парк остается доступным: его можно посещать бесплатно круглый год.