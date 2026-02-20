В СССР это место прятали под видом санатория: что на самом деле находилось под Лигатне
фото: Shutterstock
Сейчас бункер открыт для посещения только с экскурсиями.
В СССР это место прятали под видом санатория: что на самом деле находилось под Лигатне

В лесах Гауйского национального парка, под обычным на вид советским санаторием, десятилетиями существовал объект, о котором не знали даже люди, работавшие прямо над ним. На глубине девяти метров находился подземный командный центр — место, куда в случае ядерной войны должны были эвакуировать руководство Латвийской ССР. Сегодня это один из самых аутентично сохранившихся советских бункеров в Европе.

Решение 1968 года: убежище для власти

Идея бункера появилась в разгар холодной войны. В 1968 году бюро ЦК Компартии Латвии приняло решение о строительстве секретного объекта под условным названием «Пансионат». По замыслу это должно было быть автономное укрытие и одновременно командный центр, откуда в случае ядерной или химической войны руководство республики смогло бы продолжать управление.

Строительство велось скрытно — под видом расширения санаторного комплекса в Лигатне. Место выбрали не случайно: удалённость от Риги (около 75 км), лесная местность и уже существующая инфраструктура лечебного учреждения позволяли скрыть объект.

фото: Shutterstock

Как устроили «подземное государство»

Бункер ввели в эксплуатацию в начале 1980-х. Он представлял собой 2000 м² помещений на глубине около девяти метров, защищённых массивными железобетонными и металлическими конструкциями, включая противорадиационные слои.

Внутри было всё, что требовалось для автономного существования власти:

  • рабочие кабинеты и залы управления,
  • спальные помещения санаторного типа примерно на 250 человек,
  • автономная электростанция с дизель-генераторами,
  • системы очистки воздуха с запасами кислорода,
  • водоснабжение и канализация «по принципу подводной лодки»,
  • узел связи с прямым каналом в Москву и службами республики.

Фактически это был подземный мини-аппарат управления государством — рассчитанный на месяцы полной изоляции. По расчётам, около 250 человек могли автономно находиться там до трёх месяцев.

фото: Shutterstock

Объект, о котором не знали даже местные

Степень секретности была такой, что бункер оставался неизвестным большинству сотрудников и пациентов санатория над ним. Он имел кодовое название и официально числился как хозяйственная часть лечебного учреждения. Документы и планы существовали только в закрытом обороте партийно-государственных структур. Считается, что бункер предназначался для высшего руководства Латвийской ССР — партийной и административной номенклатуры.

фото: Shutterstock

Конец СССР: объект, который не понадобился

К моменту распада Советского Союза бункер оставался полностью готовым, но ни разу не использовался по прямому назначению.

После 1991 года объект потерял стратегический смысл. В отличие от многих военных сооружений, его не разрушили и не разграбили — во многом потому, что он находился внутри действующего санатория и оставался закрытым. Секретность с него официально сняли только в 2003 году. Так Лигатненский бункер впервые появился в публичном пространстве — уже не как элемент обороны, а как артефакт холодной войны.

фото: Shutterstock

Лигатненский бункер сегодня: подлинный «капсульный» СССР

Сегодня объект считается одним из наиболее аутентично сохранившихся советских бункеров: большая часть оборудования, интерьеров и документов осталась на своих местах.

Сохранились:

  • аппаратура связи,
  • карты и планы управления,
  • мебель и бытовые предметы,
  • столовая с советским меню,
  • инженерные системы жизнеобеспечения.

Именно эта «законсервированность» делает его уникальным: бункер не реконструирован и не стилизован — он выглядит так, как выглядел в 1980-е.

Сейчас бункер открыт для посещения только с экскурсиями. Он работает как музей и объект исторического туризма холодной войны. Посетителям показывают подземный командный центр, помещения для руководства, системы автономного существования и объясняют, как СССР планировал сохранить управление республикой после ядерного удара.

