В СССР это место прятали под видом санатория: что на самом деле находилось под Лигатне

После 1991 года объект потерял стратегический смысл. В отличие от многих военных сооружений, его не разрушили и не разграбили — во многом потому, что он находился внутри действующего санатория и оставался закрытым. Секретность с него официально сняли только в 2003 году. Так Лигатненский бункер впервые появился в публичном пространстве — уже не как элемент обороны, а как артефакт холодной войны.