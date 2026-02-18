Кароста - место, которого не было на карте: как имперская и советская база стала "городом внутри Лиепаи"
На севере Лиепаи есть место, которое десятилетиями жило отдельно от города — со своей властью, пропускным режимом, инфраструктурой и тысячами военных.
Его называли просто: Кароста — «военный порт». Это был не район в обычном смысле, а полноценный гарнизонный город, построенный для флота Российской империи и затем превращенный в одну из ключевых баз советского Балтийского флота. Сегодня сюда едут туристы и художники, но еще 30 лет назад попасть сюда не могли даже жители соседних кварталов.
Имперский проект: город, созданный приказом
Кароста появилась на пустынном балтийском берегу в конце XIX века. Ее строили в 1890–1906 годах как военно-морскую базу Российской империи — Порт императора Александра III. Выбор места был стратегическим: незамерзающий порт и близость к германской границе. Вместе с гаванью и укреплениями сразу возник и город — с казармами, собором, электростанцией, водоснабжением и собственной инфраструктурой. Кароста с самого начала задумывалась как автономное военное поселение.
В центре этого города-базы возвели православный Морской собор Святого Николая (1901–1903) — духовный символ флота и архитектурную доминанту всего района.
Закрытый мир: советская «страна в стране»
После Второй мировой войны Кароста окончательно превратилась в закрытый военный город СССР. Здесь базировался Балтийский флот, а порт был закрыт для гражданского судоходства с 1967 года.
На пике в районе жили десятки тысяч людей — в основном военные и их семьи; в источниках фигурируют оценки до 30 000 человек. Даже жители Лиепаи не могли попасть сюда без спецразрешения: Кароста имела собственные правила въезда, охрану и внутреннюю инфраструктуру.
Это был действительно «город внутри города»: гарнизонные дома, школы, магазины, тюрьма для военных, инженерные сети и оборонительные сооружения — все обслуживало флот и армию.
Уход армии и «пустота 1990-х»
Советские войска покинули Латвию лишь в 1994 году — одними из последних в стране. С их уходом Кароста резко потеряла функцию и население. Военные дома опустели, инфраструктура осталась без хозяина, часть зданий была разграблена и разрушена.
В конце 1990-х район столкнулся с безработицей, преступностью и социальной деградацией — типичной судьбой бывших военных городов Восточной Европы. В этот период Кароста впервые стала восприниматься остальной Лиепаей не как «запретная зона», а как проблемная окраина.
Северные форты
Отдельная история Каросты — это Северные форты на берегу Балтики. Их строили в конце XIX — начале XX века как часть оборонительной системы, связанной с военным портом. Но уже в начале XX века система укреплений оказалась невостребованной в прежнем виде: в городских и туристических описаниях фиксируется, что укрепления пытались вывести из строя, проводя подрывы. При этом массивные бетонные конструкции и подземные части частично сохранились — поэтому сегодня форты выглядят как руины, но не превращенные в пыль.
Важно и то, что это не «музей под стеклом»: море постоянно меняет ландшафт. Волны подмывают берег и части укреплений постепенно разрушаются — эффектный, но одновременно тревожный процесс для наследия.
Кароста сегодня: руины, память и новая идентичность
Сегодня Кароста — крупнейшая историческая военная территория в Балтии, которая занимает около трети площади Лиепаи. Здесь сохранился комплекс имперской и советской военной архитектуры: форты, казармы, водонапорная башня, разводной мост, подземные сооружения, собор и военная тюрьма. Часть объектов превратили в музеи и туристические места. Например, тюрьма Каросты — построенная около 1900 года военная гауптвахта — сегодня позиционируется как уникальный объект, открытый для посетителей.
В начале XXI века район постепенно переосмысляется: сюда приходят культурные проекты, художники и туристы, привлеченные сочетанием моря, руин и военной истории.