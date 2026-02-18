Кароста - место, которого не было на карте: как имперская и советская база стала "городом внутри Лиепаи"

Отдельная история Каросты — это Северные форты на берегу Балтики. Их строили в конце XIX — начале XX века как часть оборонительной системы, связанной с военным портом. Но уже в начале XX века система укреплений оказалась невостребованной в прежнем виде: в городских и туристических описаниях фиксируется, что укрепления пытались вывести из строя, проводя подрывы. При этом массивные бетонные конструкции и подземные части частично сохранились — поэтому сегодня форты выглядят как руины, но не превращенные в пыль.