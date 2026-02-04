От легенды СССР до банкротства: взлет и падение елгавского завода RAF
Еще несколько десятилетий назад название RAF (Rīgas autobusu fabrika) знали по всему СССР: микроавтобусы Latvija были типичным транспортом для скорой помощи, служебных перевозок и маршрутных линий. Завод стал одним из крупнейших промышленных проектов советской Латвии и фактически изменил Елгаву. Но уже в 1990-е предприятие оказалось неспособно конкурировать на открытом рынке и ушло в историю.
Как начиналась история: от Риги к Елгаве
RAF вырос из рижских ремонтных и экспериментальных производств, которые в 1950-е годы переформатировали под выпуск автобусов и позже микроавтобусов. В Латвии закрепилось и само сокращение RAF, микроавтобусы стали называть "рафиками", а продукция получила бренд Latvija.
Ключевой поворот произошел в конце 1960-х: под новую модель (позже известную как RAF-2203) начали строить крупный завод уже в Елгаве. Стройка стартовала в 1969 году, а запуск производства в Елгаве относится к середине 1970-х, после чего завод фактически стал «елгавским», хотя историческое имя оставалось «рижским».
Главный продукт, завоевавший весь СССР
Главным продуктом стал RAF-2203, который серийно выпускали с 1976 по 1997 год. "Рафики" использовали как пассажирские микроавтобусы, служебный транспорт, «скорые», спецверсии для разных ведомств.
LSM отмечает, что за 36 лет в Латвии выпустили около 300 000 машин RAF, при этом лишь небольшая часть оставалась в самой республике: основная масса уходила на огромный союзный рынок.
«Город под завод»: как RAF перестроил Елгаву
Советская промышленность такого масштаба требовала людей и жилья. Вокруг предприятия сформировали отдельный жилой массив: многоэтажные дома, школа, детсады, торговая инфраструктура. Сам завод в определенные периоды давал работу примерно 4000 человек, а Елгава в целом резко выросла по населению во второй половине XX века.
Одновременно проект создавал для города и проблемы: кадровый дефицит закрывали притоком рабочих из других регионов СССР, что меняло языковую и демографическую картину, давало нагрузку на инфраструктуру.
Почему завод начал «сыпаться» еще до 1990-х
Слабые места копились годами: качество продукции регулярно критиковали, а в конце 1980-х (в период перестройки) завод лишился советского «знака качества». Были проблемы с комплектующими и цепочками поставок, нехватка квалифицированных кадров, а также технологические ограничения самой площадки, из-за которых часть необходимого оборудования так и не была установлена.
Показательная деталь из той же истории: в 1990 году на предприятие приглашали экспертов Volkswagen оценить, можно ли «перезапустить» завод под современное производство. Вывод был жестким: проще снести и строить заново, чем модернизировать существующую базу.
Как все закончилось
После восстановления независимости Латвии завод столкнулся с конкуренцией, к которой не был готов: на рынок пришли западные производители, а в регионе быстро усилились и новые российские модели легкого коммерческого транспорта (например, Gazelle в 1990-х).
Последние серийные RAF-2203 датируются 1997 годом. В 1998 году предприятие официально прекратило существование после банкротства.
Что происходит на территории RAF сегодня
После остановки производства заводская территория не осталась «мертвой зоной». В 2000 году здания и земля бывшего RAF были куплены за 150 тысяч латов компанией SIA Baltiva, позднее связанной с развитием индустриального парка (упоминается преемственность к NP Jelgavas biznesa parks), и речь идет о промышленной территории порядка 23 гектаров.
Сегодня бывшая площадка RAF используется как индустриальная зона: там идут реконструкции корпусов, работают производства и арендаторы. В 2024 году в развитие Jelgavas biznesa parks были вложены десятки миллионов евро, часть зданий восстановлена, создана инфраструктура (в том числе асфальтированные проезды) и солнечные электростанции на территории.
Отдельный пласт «новой жизни» связан с бизнесами, которые пришли на эту площадку. Например, в муниципальном архиве новостей Елгавы есть сообщение о запуске деревообрабатывающего производства на территории бывшего RAF.
А память о заводе закрепилась даже в названиях: в 2014 году в Елгаве открылся торговый центр RAF Centrs, прямо апеллирующий к тому, что горожане до сих пор называют эту часть города RAF.