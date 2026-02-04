От легенды СССР до банкротства: взлет и падение елгавского завода RAF
Старая модель микроавтобуса RAF в экспозиции фестиваля RAF vintage на территории индустриального парка NP Jelgavas biznesa parks, где раньше располагалась легендарная Рижская автобусная фабрика.
Еще несколько десятилетий назад название RAF (Rīgas autobusu fabrika) знали по всему СССР: микроавтобусы Latvija были типичным транспортом для скорой помощи, служебных перевозок и маршрутных линий. Завод стал одним из крупнейших промышленных проектов советской Латвии и фактически изменил Елгаву. Но уже в 1990-е предприятие оказалось неспособно конкурировать на открытом рынке и ушло в историю.

Как начиналась история: от Риги к Елгаве

RAF вырос из рижских ремонтных и экспериментальных производств, которые в 1950-е годы переформатировали под выпуск автобусов и позже микроавтобусов. В Латвии закрепилось и само сокращение RAF, микроавтобусы стали называть "рафиками", а продукция получила бренд Latvija.

Ключевой поворот произошел в конце 1960-х: под новую модель (позже известную как RAF-2203) начали строить крупный завод уже в Елгаве. Стройка стартовала в 1969 году, а запуск производства в Елгаве относится к середине 1970-х, после чего завод фактически стал «елгавским», хотя историческое имя оставалось «рижским».

фото: LETA
Главный продукт, завоевавший весь СССР

Главным продуктом стал RAF-2203, который серийно выпускали с 1976 по 1997 год. "Рафики" использовали как пассажирские микроавтобусы, служебный транспорт, «скорые», спецверсии для разных ведомств.

LSM отмечает, что за 36 лет в Латвии выпустили около 300 000 машин RAF, при этом лишь небольшая часть оставалась в самой республике: основная масса уходила на огромный союзный рынок.

«Город под завод»: как RAF перестроил Елгаву

Советская промышленность такого масштаба требовала людей и жилья. Вокруг предприятия сформировали отдельный жилой массив: многоэтажные дома, школа, детсады, торговая инфраструктура. Сам завод в определенные периоды давал работу примерно 4000 человек, а Елгава в целом резко выросла по населению во второй половине XX века.

Одновременно проект создавал для города и проблемы: кадровый дефицит закрывали притоком рабочих из других регионов СССР, что меняло языковую и демографическую картину, давало нагрузку на инфраструктуру.

фото: LETA
Почему завод начал «сыпаться» еще до 1990-х

Слабые места копились годами: качество продукции регулярно критиковали, а в конце 1980-х (в период перестройки) завод лишился советского «знака качества». Были проблемы с комплектующими и цепочками поставок, нехватка квалифицированных кадров, а также технологические ограничения самой площадки, из-за которых часть необходимого оборудования так и не была установлена.

Показательная деталь из той же истории: в 1990 году на предприятие приглашали экспертов Volkswagen оценить, можно ли «перезапустить» завод под современное производство. Вывод был жестким: проще снести и строить заново, чем модернизировать существующую базу.

Как все закончилось

После восстановления независимости Латвии завод столкнулся с конкуренцией, к которой не был готов: на рынок пришли западные производители, а в регионе быстро усилились и новые российские модели легкого коммерческого транспорта (например, Gazelle в 1990-х).

Последние серийные RAF-2203 датируются 1997 годом. В 1998 году предприятие официально прекратило существование после банкротства.

Что происходит на территории RAF сегодня

После остановки производства заводская территория не осталась «мертвой зоной». В 2000 году здания и земля бывшего RAF были куплены за 150 тысяч латов компанией SIA Baltiva, позднее связанной с развитием индустриального парка (упоминается преемственность к NP Jelgavas biznesa parks), и речь идет о промышленной территории порядка 23 гектаров.

Сегодня бывшая площадка RAF используется как индустриальная зона: там идут реконструкции корпусов, работают производства и арендаторы. В 2024 году в развитие Jelgavas biznesa parks были вложены десятки миллионов евро, часть зданий восстановлена, создана инфраструктура (в том числе асфальтированные проезды) и солнечные электростанции на территории.

Отдельный пласт «новой жизни» связан с бизнесами, которые пришли на эту площадку. Например, в муниципальном архиве новостей Елгавы есть сообщение о запуске деревообрабатывающего производства на территории бывшего RAF.

А память о заводе закрепилась даже в названиях: в 2014 году в Елгаве открылся торговый центр RAF Centrs, прямо апеллирующий к тому, что горожане до сих пор называют эту часть города RAF.

