От легенды СССР до банкротства: взлет и падение елгавского завода RAF

Ключевой поворот произошел в конце 1960-х: под новую модель (позже известную как RAF-2203) начали строить крупный завод уже в Елгаве. Стройка стартовала в 1969 году, а запуск производства в Елгаве относится к середине 1970-х, после чего завод фактически стал «елгавским», хотя историческое имя оставалось «рижским».