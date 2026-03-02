"Нам нужны все ресурсы": все больше говорят о службе женщин в армии
В условиях растущей нестабильности и войны в Украине Латвии необходимо расширять оборонные ресурсы, в том числе за счет женщин, считает журналист и автор документальных фильмов Сандийс Семенов.
Женщины должны служить в армии, в том числе в армии Латвии, — такое мнение в эфире TV24 высказал журналист и документалист Сандийс Семенов. По его словам, речь может идти о определенном, заранее установленном проценте, однако принципиально важно признать: оборона страны — общая ответственность. «Я думаю, что женщины должны идти служить в армию, также и в Латвии. Конечно, это может быть какой-то оговоренный процент», — отметил он.
Семеновс опирается на личный опыт международных миссий и посещения зарубежных военных баз. По его словам, во многих армиях мира женщины давно служат наравне с мужчинами. «Я много бывал в международных миссиях. В армии США, в армии Израиля женщины служат. Очень часто они работают в медицинских подразделениях, но логика везде одна — человек прежде всего солдат, независимо от того, женщина это или мужчина», — подчеркнул он.
Журналист напомнил, что в обществе ранее существовали мифы о «балтийских снайперах» в 90-е годы, однако сегодня, по его мнению, важно отказаться от стереотипов и признать реальный потенциал женщин.
«Наши женщины сильные. Мы живем в очень небезопасное время. Уже четвертый год идет война в Украине — это должно нас отрезвлять», — заявил он.
По словам Семеновса, на американских военных базах, которые ему довелось посещать, женщины выполняют те же задачи, что и мужчины, без каких-либо послаблений. Другой участник дисскуссии прокомментировал этот факт так: «Логика простая: солдат — это солдат. Неважно, какой у тебя пол, раса или как ты себя идентифицируешь. Есть функции, которые должен выполнять военнослужащий. Если нужно нести 30 килограммов — ты должен их нести. Мне не важно, как тебя зовут. Если ты здесь, ты обязан это делать».
«Мы не знаем, как долго продлится война в Украине и как ситуация может развиваться дальше. Поэтому нужно быть готовыми во всех сферах. Да, сначала нужно укомплектовать подразделения мужчинами, но ресурс необходимо наращивать — рано или поздно он понадобится», — резюмировал Семеновс.