"Нам нужны все ресурсы": все больше говорят о службе женщин в армии

По словам Семеновса, на американских военных базах, которые ему довелось посещать, женщины выполняют те же задачи, что и мужчины, без каких-либо послаблений. Другой участник дисскуссии прокомментировал этот факт так: «Логика простая: солдат — это солдат. Неважно, какой у тебя пол, раса или как ты себя идентифицируешь. Есть функции, которые должен выполнять военнослужащий. Если нужно нести 30 килограммов — ты должен их нести. Мне не важно, как тебя зовут. Если ты здесь, ты обязан это делать».