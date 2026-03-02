Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В понедельник местами пройдут дожди и снег
В понедельник во многих регионах Латвии, главным образом в Видземе и Латгале, ожидаются дожди и снег, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, только в Курземе и Земгале возможны прояснения. Западный, северо-западный ветер временами усилится до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов.
В Риге день будет преимущественно облачным, временами возможны небольшие осадки. Западный ветер сменится на северо-западный порывами до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +3...+4 градусов.