"Государству выгодно подсаживать людей на кредиты": откровенное признание главы рынка недвижимости
Жилье больше не является решающим фактором для рождения детей, а ипотека на десятилетия превращает молодых людей в экономически зависимых, считает глава ассоциации сделок с недвижимостью Айгар Шмитс.
Жилье перестало быть главным условием для рождения детей у молодежи, хотя еще недавно именно его недоступность называли одной из ключевых проблем поколения Z. Об этом в эфире TV24 заявил председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANIDA) и глава компании Arco Real Estate Айгар Шмитс.
«Довольно печально — сколько ни разговаривал с молодыми людьми, жилье для них больше не является решающим фактором, чтобы заводить детей. Есть много других соображений», — отметил он.
При этом, по словам Шмитса, исследования показывают, что дороговизна жилья и психологическое давление ипотечного кредита на 25 лет по-прежнему сильно влияют на молодых людей. Однако об этом, по его мнению, говорится недостаточно. «О ментальном напряжении заемщика на протяжении 25 лет вообще не говорят. Но именно так и формируется капитализм. К сожалению, это очень жестко», — подчеркнул он.
Шмитс сделал резонансное заявление, фактически выступив против интересов собственной отрасли: «Я знаю, что говорю против рынка, против своих, но государству очень выгодно посадить человека на кредит».
По его словам, действующие программы поддержки, в том числе через Altum, с одной стороны, помогают застройщикам и стимулируют строительство — чем больше детей в семье, тем меньше первоначальный взнос. Но с другой — делают человека экономически зависимым на десятилетия. «Государство может рассчитывать на тебя как на экономически активного человека весь срок кредита. Ты должен работать, у тебя нет возможности расслабиться ни на минуту», — пояснил он.
Экономическая формула проста: на жилье разрешено тратить до 30% доходов семьи. Если оба супруга зарабатывают примерно по 1500 евро, около 1000 евро может уходить на выплату ипотеки. Однако по нынешним ценам это позволяет приобрести лишь квартиру площадью около 40–45 квадратных метров в новом проекте. «Это никак не соответствует тем потребностям, которые должны быть у молодой семьи», — подчеркнул Шмитс.