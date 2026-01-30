Талси, 28 июня 1997-го: семейный аттракцион на спецтехнике обернулся трагедией, о которой Латвия помнит до сих пор

В середине 1990-х такого рода праздники и «дни служб» часто воспринимались как семейный аттракцион и одновременно как публичная демонстрация возможностей государства: техника, форма, спасатели, полиция — все это должно было вызывать доверие. Именно поэтому Талсинская трагедия так сильно ударила по обществу: трагедия произошла не на опасном производстве, а в ситуации, где граждане по определению не должны были рисковать жизнью — на городском мероприятии среди детей.