Талси, 28 июня 1997-го: семейный аттракцион на спецтехнике обернулся трагедией, о которой Латвия помнит до сих пор
28 июня 1997 года в Талси проходили праздничные мероприятия, приуроченные к Дню пожарных и полиции. В городе стояла летняя, теплая погода, работала сцена, вокруг была техника, люди пришли семьями. Но во время праздника один из эпизодов программы — демонстрация автоподъемника с подъемом людей в корзине — превратился в катастрофу, которую спустя десятилетия в Латвии продолжают называть одной из самых черных дат новейшей истории.
Почему покататься на технике казалось безопасным
В середине 1990-х такого рода праздники и «дни служб» часто воспринимались как семейный аттракцион и одновременно как публичная демонстрация возможностей государства: техника, форма, спасатели, полиция — все это должно было вызывать доверие. Именно поэтому Талсинская трагедия так сильно ударила по обществу: трагедия произошла не на опасном производстве, а в ситуации, где граждане по определению не должны были рисковать жизнью — на городском мероприятии среди детей.
Что произошло
Главный эпизод выглядел просто: людей поднимали в корзине автоподъемника, чтобы они могли посмотреть на Талси с высоты. По данным самоуправления Талсинского края и латвийских СМИ, в момент падения в корзине находились 22 человека, большинство из них — дети. Высота, на которой произошел излом/разрушение конструкции и падение, в источниках описывается как почти 19 метров.
В материалах LSM и последующих публикациях подчеркивается, что решающим фактором стал перегруз: корзина была заполнена так, что допустимая нагрузка оказалась многократно превышена (в отдельных публикациях говорится о превышении примерно в несколько раз). При перегрузе подъемная часть начала ломаться, и корзина упала на асфальт.
Сколько было жертв
В большинстве материалов, особенно в годовщины, итог фиксируется так: погибли девять детей, пострадал 21 человек (часть получила тяжелые травмы). Но в официальных сообщениях первых дней фигурировала другая картина: восемь погибших и 22 госпитализированных. Это отражено, например, в публикациях Latvijas Vēstnesis сразу после трагедии (конец июня 1997 года).
Такое расхождение для крупных ЧП типично: первые сводки фиксируют ситуацию на месте, а позже, когда врачи борются за жизнь тяжело раненых, итоговое число погибших может увеличиться. В текстах, опубликованных спустя годы, уже устойчиво фигурирует цифра «9».
Реакция государства
Уже на следующий день после трагедии власти собирали внеочередное заседание Кабинета министров, а 30 июня 1997 года в стране объявлялся траурный день. Это зафиксировано в официальной хронике Latvijas Vēstnesis.
Политические последствия были быстрыми: по данным LSM, министр внутренних дел Дайнис Турлайс подал в отставку, заявление об уходе подал и руководитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Параллельно запускались служебные проверки. В Latvijas Vēstnesis есть отдельный материал о создании комиссии по служебному расследованию уже 29 июня 1997 года.
Расследование и суды
После трагедии было начато уголовное дело. Дальше начинается история, из-за которой Талси вспоминают не только как место трагедии, но и как пример того, насколько тяжело обществу переживать катастрофу, если наказание кажется несоразмерным. По данным LSM, после многолетних судебных разбирательств никто не был наказан реальным лишением свободы.
В источниках подробно обсуждаются версии защиты и обвинения. Например, Diena в репортаже из суда (2000 год) передавала позицию осужденных водителей, утверждавших, что трагедия связана с техническим состоянием подьемника, а не их действиями. Отдельно в публичном поле поднимался вопрос должностной ответственности (надзор, организация, допуск людей в корзину) — и именно эта часть для общества часто звучала самым болезненным вопросом: как вообще могло стать «нормальным» превращение спецтехники в аттракцион.
Компенсации
Параллельно с уголовным процессом тянулись гражданские иски и разбирательства о моральном вреде. Это отдельная «вторая жизнь» трагедии: люди годами добивались признания ущерба, и суммы в разных делах сильно различались.
В 2011 году LSM сообщал о решении Сената Верховного суда, который оставил в силе решение о выплате 100 000 латов компенсации одному из пострадавших (в публикации фигурирует имя Андрис Заса). В профессиональном обзоре Верховного суда прямо отмечается, что несколько дел пострадавших «Талсинской трагедии» шли как гражданские процессы и затрагивали вопросы основания и размера компенсации нематериального вреда. В 2020 году правительство, исполняя судебное решение, выделяло VUGD 15 375 евро для выплаты компенсации одному из пострадавших. В 2020 году латвийская пресса также писала, что в других делах суммы морального вреда могли составлять десятки тысяч евро.
Самоуправление Талсинского края в годовщины прямо подчеркивает: трагедия 1997 года остается одной из самых черных страниц новейшей истории Латвии и напоминает о цене организационной халатности.