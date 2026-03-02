Все еще безуспешно пытаетесь пройти 10 000 шагов в день? У ученых есть для вас хорошие новости
Проходить 10 000 шагов в день — цель для миллионов людей. Однако, согласно новому исследованию, важнее не количество шагов, а их темп. Исследование показало, что быстрая 15-минутная прогулка ежедневно может улучшить здоровье сердца и снизить риск смерти на 19 процентов.
Американские ученые, изучившие данные более чем 79 850 взрослых из малообеспеченных районов, установили, что короткая быстрая прогулка приносит больше пользы, чем трехчасовая ходьба в медленном темпе — даже с учетом общего уровня физической активности в свободное время, пишет Daily Mail.
По словам экспертов, результаты подтверждают, что ходьба, особенно в быстром темпе, является эффективной формой физической нагрузки — особенно для людей с низким доходом — и может защищать от сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках исследования были проанализированы данные Southern Community Cohort Study за 2002–2009 годы. Участники сообщали, сколько минут в день они тратили на медленную и быструю ходьбу.
К «медленной ходьбе» относили передвижение на работе, легкую физическую активность или прогулки с собакой. К «быстрой» — более динамичные нагрузки, такие как подъем по лестнице, энергичная ходьба и другие упражнения.
Наблюдение продолжалось почти 17 лет. Ученые обнаружили, что быстрая ходьба всего по 15 минут в день снижает риск смерти от всех причин почти на 20 процентов.
В статье, опубликованной в журнале American Journal of Preventive Medicine, отмечается, что наиболее выраженный эффект наблюдался в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам профессора Вэй Цзэна, ведущего исследователя и специалиста по влиянию образа жизни на болезни, быстрая ходьба может снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышения эффективности работы сердца и уменьшения ожирения.
Ранее было показано, что такой тип нагрузки повышает показатель VO2 max — максимальный объем кислорода, который организм способен использовать во время физической нагрузки. Высокий VO2 max связан с лучшей физической формой и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Профессор Цзэн отметил: «Быстрая ходьба — это удобная, доступная и щадящая форма активности, подходящая для людей любого возраста и уровня подготовки, которая помогает улучшить общее состояние здоровья и особенно здоровье сердца».
Авторы исследования во главе с профессором Лили Лю призывают органы здравоохранения активнее продвигать быструю ходьбу во всех сообществах — особенно там, где ограничен доступ к медицинской помощи, — а также устранять барьеры для ежедневной физической активности, включая вопросы безопасности.
При этом ученые признали ряд ограничений исследования: данные о физической активности собирались только в начале наблюдения, поэтому изменения образа жизни со временем не учитывались. Кроме того, уровень ежедневной ходьбы участники указывали самостоятельно.
Сидячий образ жизни в развитых странах, где многие проводят рабочий день за столом, затем сидят в транспорте по дороге домой и вечером перед телевизором, по оценкам, ежегодно приводит к тысячам смертей.
По данным World Health Organization, физическая неактивность ежегодно становится причиной около двух миллионов смертей во всем мире и входит в число десяти ведущих факторов смертности и инвалидности.
Недостаток физической активности давно связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, а также с повышенным риском диабета 2 типа и некоторых видов рака.
С 1960-х годов число инфарктов, сердечной недостаточности и инсультов среди людей младше 75 лет значительно снизилось благодаря сокращению курения, развитию хирургии и внедрению таких методов лечения, как стенты и статины.