Журналисты узнали, как Израилю удалось убить верховного лидера Ирана

В декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде, где стороны согласились, что операция будет оправдана, если Иран продолжит работу над ядерной программой. В феврале Трамп и Нетаньяху вновь встретились в Белом доме. На этом фоне израильская разведка, в свою очередь, собирала информацию о целях в Иране и передавала ее США, сообщают источники WSJ.