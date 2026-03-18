Лиепая празднует 401-летие: бесплатный транспорт и световое шоу по всему городу

С сегодняшнего дня и до 21 марта с 19:00 до 23:00 в Лиепае все желающие смогут отправиться на вечернюю прогулку под названием «Освещенная Лиепая. Осознанная умеренность». Маршрут пройдет по обеим сторонам Торгового канала — от Трамвайного моста до Лоцманской башни. Объекты также будут размещены в центре города, где улицы, здания и площади превратятся в сцену для световых инсталляций и проекций. Впервые в истории прогулки запланировано масштабное лазерное шоу. Многие инсталляции будут интерактивными, позволяя участвовать посетителям.