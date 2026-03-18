Лиепая празднует 401-летие: бесплатный транспорт и световое шоу по всему городу
Сегодня в Лиепае отметят 401-й день рождения города, обеспечив жителям и гостям бесплатный проезд в маршрутных автобусах и трамваях, сообщили в самоуправлении.
Сегодня в концертном зале Lielais dzintars пройдет церемония «Goda un Gada liepājnieks». Звание «Почетный житель Лиепаи 2025» присвоено режиссеру любительского театра Liepājas Tautas teātris Инаре Калнарае за вклад в развитие культурной среды города, театрального искусства и сохранение латышских традиций. Звание «Житель года» получат 15 активных горожан из разных сфер. Также благодарности за вклад в течение жизни и общественно значимую деятельность вручат пяти номинантам.
С сегодняшнего дня и до 21 марта с 19:00 до 23:00 в Лиепае все желающие смогут отправиться на вечернюю прогулку под названием «Освещенная Лиепая. Осознанная умеренность». Маршрут пройдет по обеим сторонам Торгового канала — от Трамвайного моста до Лоцманской башни. Объекты также будут размещены в центре города, где улицы, здания и площади превратятся в сцену для световых инсталляций и проекций. Впервые в истории прогулки запланировано масштабное лазерное шоу. Многие инсталляции будут интерактивными, позволяя участвовать посетителям.
Прогулка вдохновлена темой «Осознанная умеренность», связанной с программой Лиепаи как Европейской культурной столицей. Световые объекты поднимут вопросы климата и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено Балтийскому морю, которое является одновременно предметом гордости и ответственностью Лиепаи.
К мероприятию присоединятся и местные предприниматели, украшая здания световыми проекциями. Посетители смогут также попробовать специальные десерты, созданные для этого события, и принять участие в бесплатных экскурсиях с гидами.
Чтобы создать праздничную атмосферу и обеспечить доступ ко всем локациям, общественный транспорт в этот день будет бесплатным.