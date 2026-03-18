В ночь с 21 на 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию. На его страну никто не нападал. Против него на Евромайдане выступили сами украинцы, и бежал он от них. Через неделю в Ростове-на-Дону, где временно осел бывший украинский президент, он дал пресс-конференцию и заявил, что остается легитимным руководителем страны, а бежать вынужден был потому, что случился госпереворот и угрожал его жизни. Пройдет восемь лет и два дня — и другой президент Украины, когда его жизни будут угрожать не сограждане, а напавшая огромная соседняя страна, скажет западным лидерам в ответ на предложение бежать: «Мне нужно оружие, а не такси». Янукович в 2014-м оставил Украину в состоянии политического вакуума и полного раздрая. «Лежала окровавленная, без сознания, Украина, и из сумочки у неё торчал Крым», — так это описывал тогда Александр Невзоров.