В Латвии люди умирают, не дождавшись донорского органа, - как мы можем спасти чужие жизни

В Латвии трансплантация полностью оплачивается государством и проводится в больнице, где реализуются программы пересадки сердца, почек, печени и роговицы. В этом году ожидается важный шаг — присоединение к международной организации обмена органами Scandiatransplant, объединяющей страны Северной Европы и Эстонию. Это позволит искать доноров в регионе с населением около 30 миллионов человек и увеличит шансы пациентов получить подходящий орган.