В Латвии люди умирают, не дождавшись донорского органа, - как мы можем спасти чужие жизни
Более 100 человек в Латвии ждут орган, который может спасти им жизнь, но каждый седьмой не доживает до операции. Врачи призывают срочно принять решение о донорстве.
В Латвии более 100 человек — как взрослые, так и дети — сейчас ждут жизненно важной трансплантации органов, сообщила агентству LETA представитель по связям с общественностью Клинической университетской больницы имени Страдиня Зане Грета Грантс. В больнице признают, что каждый седьмой пациент не дожидается этой возможности.
Национальная служба координации трансплантации начала информационную кампанию, призывая жителей выразить свое решение о донорстве органов. Это можно сделать простой отметкой в системе E-veselība.
«Важно также сообщить о своем решении близким. Это помогает снять тяжелое бремя выбора с членов семьи в момент, когда они и так сталкиваются с утратой», — пояснила Грантс.
Она отметила, что трансплантация становится возможной в случаях, когда после тяжелой болезни или травмы — например, инфаркта, инсульта, кровоизлияния в мозг или длительного недостатка кислорода — наступает смерть мозга. Это означает смерть человека, однако аппараты могут временно поддерживать работу органов, позволяя их пожертвовать другим пациентам.
В Латвии трансплантация полностью оплачивается государством и проводится в больнице, где реализуются программы пересадки сердца, почек, печени и роговицы. В этом году ожидается важный шаг — присоединение к международной организации обмена органами Scandiatransplant, объединяющей страны Северной Европы и Эстонию. Это позволит искать доноров в регионе с населением около 30 миллионов человек и увеличит шансы пациентов получить подходящий орган.
В прошлом году в Латвии провели 50 трансплантаций почек, пять — сердца, восемь — печени и 24 — роговицы. Было зарегистрировано 25 умерших доноров и три живых донора почек.
В 2025 году свое решение о донорстве выразили 46 623 жителя — на 30% больше, чем в начале года. Из них 26 729 дали согласие на донорство после смерти. В целом это около 2,5% населения.