Мерсрагский маяк и судьба поселка: от процветающего порта до закрытой зоны в годы СССР

Но история Мерсрагского маяка не закончилась на его восстановлении после войны. В XX веке побережье Курземе пережило еще один жесткий период — советскую эпоху, когда значительная часть морского берега превратилась в закрытую приграничную зону. По данным Military Heritage Tourism, рядом с маяком сохранились остатки здания, где в советское время находился пограничный пост с мощным прожектором для освещения моря. Там же напоминают, что в годы СССР северное и западное побережье Курземе были фактически закрыты для свободного посещения, а к маякам и береговой линии относились как к объектам пограничного режима. Иными словами, маяк, который когда-то должен был помогать мореходам, позже оказался еще и частью совсем другой — военной и контролируемой — реальности.