Рижане обсуждают исчезновение маяка из парка Кронвальда: "Все поубирали, остались одни желтые листья"

Для многих рижан и гостей столицы маяк стал символом связи города с морем. Он напоминал о морской истории Риги и был популярным объектом для фотографий. Теперь же на привычном месте в парке осталась пустота, что вызвало сожаление у жителей. "Жаль, здесь он был очень живописен, место было очень атмосферное, уютное", "Видимо, собственность порта. Парк был много лет без него, потом с ним. Теперь снова без него. Парк менее любим не будет", "Ничего себе. В Риге с памятниками и всякими достопримечательностями реально какая-то чертовщина - сносят по ночам, взрывают, демонтируют, никому ничего не объясняя", "В чем печаль-то?! Землю продали, имущество перевезли. Лишь бы повыть и попричитать, что за менталитет?", "Был интересный туристический объект в парке Кронвальда, как и памятник Пушкину. Все поубирали, остались одни листья желтые".