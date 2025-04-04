Трагедия Елгавы. Как за несколько дней с лица земли стерли жемчужину Земгале

24 июня в небе над Елгавой появились советские бомбардировщики. Первый налет на город носил скорее демонстративный характер, бомбы были нацелены на резиденцию окружного комиссара Елгавы фон Медема, находившуюся во дворце; они упали в парке и во дворе дворца, пострадали также некоторые здания вблизи церкви Святого Николая. Больших разрушений пока еще не было. 27 июля Красная армия заняла Шяуляй, и ожидалось, что наступление продолжится в направлении Йонишкиса и Елгавы. Крупных немецких частей, способных сдержать советскую армию, не было. В спешке сформированная так называемая боевая группа Бредова не смогла оказать сопротивление красноармейцам. В тот же день в Елгаву прибыл недавно назначенный военный комендант города генерал-лейтенант Иоганн Флюгбайль. Увидев, что немногочисленные защитники города полны решимости удержать его от наступающего превосходящего врага, он все же решил объявить Елгаву городом-крепостью. В немецкой военной терминологии это означало, что теперь эту крепость необходимо защищать всеми средствами, как говорится, bis den letzten Mann, bis die letzte Patrone (до последнего человека, до последнего патрона — нем.). Это решение оказалось ошибочным, поскольку для обороны города не хватало средств, а немецкое руководство не ожидало варварских методов со стороны советских войск, решивших не только взять город, но попросту уничтожить его. Ядро защитников Елгавы составляли солдаты резерва и учебной бригады 15-й латышской дивизии войск СС под командованием подполковника Генриха Индрикиса Юрко. По его собственным словам, первоначально численность латышских подразделений, находившихся в Елгаве, составляла около 450 человек из разных частей. Плюс еще несколько десятков немецких солдат. Из вооружения — в основном винтовки. "Вечером 27 июля состоялось совещание у фельдкоменданта (генерал-лейтенанта Флюгбайля — авт.) по вопросу обороны Елгавы. В результате совещания было приказано сформировать из наших подразделений три роты. Учитывая, что в ротах был большой процент новобранцев и больных, я возразил против формирования трех рот, и в результате генерал-лейтенант согласился на две. Командирами рот были назначены старший лейтенант Свикерис и капитан Грасис. По мере стремительного развития боевых действий было приказано привлекать к обороне всех годных к ношению оружия солдат. 27 июля в Елгаву прибыли части 1-го и 2-го батальонов", — так писал в своих воспоминаниях Хейнрих Юрко.