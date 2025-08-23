Последние данные подтвердили гипотезу, что латвийское здравоохранение - одно из самых худших в ЕС
В 2024 году 3,6% жителей ЕС в возрасте 16 лет и старше, которым была необходима медицинская консультация или лечение, сообщили, что не смогли их получить по финансовым причинам, из-за длинных очередей или удалённости медицинских учреждений.
Согласно недавно опубликованным данным Eurostat, наибольшая доля людей с неудовлетворёнными медицинскими потребностями была зафиксирована в Греции (21,9%), за ней следуют Финляндия (12,4%) и Эстония (11,2%). Напротив, наименьшие показатели отмечены на Кипре (0,1%), Мальте (0,5%) и в Чехии (0,6%).
Латвия на четвертом месте по доле людей, которые не смогли получить медпомощь - 10,7%. От Эстонии далеко не ушли. Но соседняя страна, конечно, здесь удивила - всем нам давно рассказывают, что в ней дела идут гораздо лучше, чем в Латвии. Литва с 5,6% врачебно-обездоленных на шестом месте.
Как сообщает Eurostat, люди, находящиеся в зоне риска бедности, сталкивались с этой проблемой чаще: 6,0% из них сообщили о неудовлетворённых медицинских потребностях по сравнению с 3,2% тех, кто не находится в зоне риска. Наибольшие различия между этими двумя группами наблюдались в Греции (12,7 процентных пункта), Румынии (10,7 п.п.) и Латвии (9,9 п.п.).
Тем временем, как недавно писал Otkrito.lv, в латвийских больницах обнаружили языковую проблему - нужны переводчики с латышского.