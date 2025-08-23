Последние данные подтвердили гипотезу, что латвийское здравоохранение - одно из самых худших в ЕС

Латвия на четвертом месте по доле людей, которые не смогли получить медпомощь - 10,7%. От Эстонии далеко не ушли. Но соседняя страна, конечно, здесь удивила - всем нам давно рассказывают, что в ней дела идут гораздо лучше, чем в Латвии. Литва с 5,6% врачебно-обездоленных на шестом месте.