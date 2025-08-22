В латвийских больницах обнаружили языковую проблему - нужны переводчики с латышского
В Латвии необходимо улучшить информирование пациентов о действиях после выписки из больницы или визита к врачу, говорится в исследовании, проведенном Научным институтом клинической университетской больницы имени Паула Страдиня и Латвийским университетом.
В отчете указывается: хотя в Латвии создана единая правовая база в области прав пациентов — Закон о правах пациентов, в ряде сфер требуются улучшения. В особенности необходимо повысить качество информирования о дальнейших действиях, последующем лечении или реабилитации после выписки из больницы или посещения врача, а также обеспечить привлечение переводчиков для общения с пациентами, не владеющими латышским языком.
Еще одной проблемой, отмеченной в отчете, является то, что значительная часть жителей Латвии до сих пор не информирована о возможностях реализации своих прав в системе e-veselība и не использует их. Например, речь идет о возможности уполномочить другое лицо принимать решения, связанные с лечением, или выразить волю в отношении использования собственных органов после смерти.
В исследовании подчеркивается необходимость улучшить информирование и реализацию прав пациентов из уязвимых групп, которым особенно не хватает знаний и навыков в этой сфере. К ним относятся пожилые люди, пациенты с нарушениями зрения или слуха, представители национальных меньшинств и люди с низкими доходами.
Также отмечено, что как при лечении в больницах, так и при амбулаторных визитах пациентам не хватает информации и единого разъяснения о праве на присутствие близкого человека или сопровождающего в процессе лечения.
Результатом исследования стал отчет «Права пациентов как часть медицинской грамотности и их укрепление в Латвии». В нем собраны данные репрезентативного опроса жителей Латвии, фокус-групп и интервью, которые выявили значительные различия в реализации прав пациентов среди разных социальных групп и в различных контекстах здравоохранения.
Дальнейшие шаги предполагают интеграцию рекомендаций отчета в процесс планирования политики в области здравоохранения и практику медицинских учреждений.
