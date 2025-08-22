В латвийских больницах обнаружили языковую проблему - нужны переводчики с латышского

Еще одной проблемой, отмеченной в отчете, является то, что значительная часть жителей Латвии до сих пор не информирована о возможностях реализации своих прав в системе e-veselība и не использует их. Например, речь идет о возможности уполномочить другое лицо принимать решения, связанные с лечением, или выразить волю в отношении использования собственных органов после смерти.