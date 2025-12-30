"Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси - всего в 370 километрах от Латвии
Россия заявила о приведении в боевую готовность баллистической ракетной системы "Орешник" на территории Беларуси. Ее появление вызывает повышенное внимание соседних стран и аналитиков.
Баллистическая ракетная система «Орешник» приведена в боевую готовность в Беларуси, сообщило во вторник Министерство обороны России. Специалисты подразделений пуска, связи, охраны и энергоснабжения ракетной системы перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку. «В Беларуси заранее были созданы все условия для несения боевого дежурства и размещения российских военнослужащих», — добавили в Министерстве обороны.
Министерство также опубликовало кадры, на которых якобы видна ракетная система. Российские пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС утверждают, что Минобороны впервые показало «Орешник».
"Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси— Сергей Просто (@Dud47907Sergej) December 30, 2025
Минобороны впервые показало кадры с ракетным комплексом.
В республике заранее подготовили все необходимое для службы и размещения российских военнослужащих. Сейчас личный состав работает в новых районах боевого патрулирования. pic.twitter.com/m9gzgbG5a1
Белорусский диктатор Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что «Орешник» был доставлен в Беларусь. «Первые позиции оборудованы под ракетную систему „Орешник“. Она в нашем распоряжении со вчерашнего дня и находится в боевой готовности», — утверждал он.
«Орешник» — это российская ракетная система средней дальности и ракета с тем же названием. Считается, что дальность полета ракеты составляет 5500 километров. Вооруженные силы России заявили, что впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.
В конце декабря американские аналитики, изучающие спутниковые снимки, высказали предположение, что «Орешник» может находиться в Беларуси на территории бывшего военного аэродрома «Кричев-6», недалеко от города Кричев в Могилевской области. Он расположен в пяти километрах от границы с российской Смоленской областью, в 180 километрах от Украины, в 370 километрах от Латвии, в 400 километрах от Литвы и в 540 километрах от Польши.