"Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси - всего в 370 километрах от Латвии

В конце декабря американские аналитики, изучающие спутниковые снимки, высказали предположение, что «Орешник» может находиться в Беларуси на территории бывшего военного аэродрома «Кричев-6», недалеко от города Кричев в Могилевской области. Он расположен в пяти километрах от границы с российской Смоленской областью, в 180 километрах от Украины, в 370 километрах от Латвии, в 400 километрах от Литвы и в 540 километрах от Польши.