Эксперты объяснили, почему в Латвии вдруг резко подешевела электроэнергия
Оптовые цены на электроэнергию на прошлой неделе в североевропейском регионе снизились, главным образом из-за увеличения доступности атомных электростанций. Об этом сообщает предприятие Latvenergo.
В Балтийском регионе снижению цен способствовали более высокая выработка на ветровых электростанциях, а также то, что вечером 20 декабря после ремонтных работ, проведенных 19–20 декабря, была полностью восстановлена работа литовско-шведского межсоединения NordBalt, обеспечив максимальную доступную мощность.
Системная цена Nord Pool снизилась до 38,34 евро за мегаватт-час, что на 3% меньше, чем неделей ранее (39,60 евро за мегаватт-час). В Латвии и Литве средняя недельная цена электроэнергии сократилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (ранее 82,55 евро). В Эстонии цена электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 33% и достигла 44,99 евро за мегаватт-час (ранее 67,51 евро). Различия цен между странами Балтии сохранились, поскольку пропускная способность эстонско-латвийского межсоединения снижена на период плановых работ по реновации, начавшихся 23 декабря и продолжающихся до 1 января 2026 года.
Средние цены на электроэнергию в других европейских странах на прошлой неделе также снизились. В Германии цена опустилась до 83,02 евро за мегаватт-час, что на 9% меньше, чем неделей ранее (91,35 евро), а в Польше она сократилась на 13%, достигнув 101,07 евро за мегаватт-час (ранее 116,77 евро).
Выработка ветровых электростанций в регионе Nord Pool снизилась на 3%, тогда как в странах Балтии она выросла на 22% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в северных странах доступность атомных электростанций на прошлой неделе увеличилась на 2% и достигла уровня 91%.