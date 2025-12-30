Эксперты объяснили, почему в Латвии вдруг резко подешевела электроэнергия

Системная цена Nord Pool снизилась до 38,34 евро за мегаватт-час, что на 3% меньше, чем неделей ранее (39,60 евро за мегаватт-час). В Латвии и Литве средняя недельная цена электроэнергии сократилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (ранее 82,55 евро). В Эстонии цена электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 33% и достигла 44,99 евро за мегаватт-час (ранее 67,51 евро). Различия цен между странами Балтии сохранились, поскольку пропускная способность эстонско-латвийского межсоединения снижена на период плановых работ по реновации, начавшихся 23 декабря и продолжающихся до 1 января 2026 года.