Жителям Латвии наконец-то объяснили, как не разориться при использовании электрического обогревателя
Хотя устойчивая зима в этом сезоне Латвию еще не настигла, сырость незаметно проникает даже в самые уютные жилища. В такие моменты многим на помощь приходит электрический обогреватель. Как использовать его максимально эффективно, чтобы было не только тепло и безопасно, но и выгодно для кошелька, разъясняет энергокомпания Enefit.
Сколько стоит час работы?
Приблизительно подсчитав расходы на электроэнергию за один час работы электрического обогревателя, можно сделать вывод, что популярные небольшие тепловентиляторы обходятся примерно в 0,24 евро за час, масляный радиатор в среднем режиме работы — около 0,18 евро, а конвекторный обогреватель в среднем режиме — около 0,15 евро в час.
Точное энергопотребление и, соответственно, расходы зависят от модели обогревателя, его размеров, мощности, настроек и, конечно, привычек использования. Продуманное и ответственное применение электрического обогревателя может существенно сократить затраты на электроэнергию.
Меры экономии
Рекомендуется использовать один обогреватель в одном помещении с закрытыми дверями, так как обогрев большой площади одному прибору не под силу. Следует отапливать только ту комнату, в которой вы находитесь, чтобы обогреватель не расходовал электроэнергию впустую.
Не следует сушить на обогревателе одежду, так как это создает риск возгорания и мешает работе прибора. Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха важно, чтобы обогреватель находился не ближе чем в полуметре от стен и мебели и не менее чем в метре от легко воспламеняющихся материалов, например тонких тканей или бумаги. Также важно следить за чистотой обогревателя, поскольку скопившаяся пыль при нагреве может воспламениться, кроме того, она перекрывает вентиляционные отверстия и снижает эффективность работы, заставляя прибор потреблять больше электроэнергии.
Рекомендуется использовать обогреватель в среднем, а не максимальном режиме. Полезно применять таймер или умную розетку, которые не позволят прибору работать дольше необходимого и защитят от случайного включения. Не следует перегружать удлинители и подключать обогреватель к удлинителю, от которого одновременно питаются другие электроприборы, так как это увеличивает энергопотребление и создает дополнительные риски.
Расчет расходов
Чтобы рассчитать, сколько придется заплатить за работу электрического обогревателя, необходимо определить его общую мощность в ваттах, указанную на упаковке рядом с обозначением W. Затем умножить это значение на 0,001, чтобы получить киловатт-часы. Далее нужно умножить киловатт-часы на количество часов в день, в течение которых планируется использовать обогреватель, и определить суточное потребление. После этого результат умножается на количество дней в месяце, когда обогреватель будет включен. В завершение общее количество киловатт-часов умножается на действующий тариф на электроэнергию, что позволяет узнать, на какую сумму изменится счет за электричество.
Таким способом можно рассчитать энергопотребление и расходы для любого электрического прибора.