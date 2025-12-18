Жителям Латвии наконец-то объяснили, как не разориться при использовании электрического обогревателя

Чтобы рассчитать, сколько придется заплатить за работу электрического обогревателя, необходимо определить его общую мощность в ваттах, указанную на упаковке рядом с обозначением W. Затем умножить это значение на 0,001, чтобы получить киловатт-часы. Далее нужно умножить киловатт-часы на количество часов в день, в течение которых планируется использовать обогреватель, и определить суточное потребление. После этого результат умножается на количество дней в месяце, когда обогреватель будет включен. В завершение общее количество киловатт-часов умножается на действующий тариф на электроэнергию, что позволяет узнать, на какую сумму изменится счет за электричество.