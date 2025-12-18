Ароматизация квартиры безобидна только на вид: чем опасны диффузоры, свечи и эфирные масла

Самая чувствительная часть этой истории — животные. Для них домашние ароматы часто не «милый уют», а агрессивная среда. Причин несколько. Во-первых, у питомца меньше масса тела: одна и та же концентрация в воздухе может быть для него сильнее. Во-вторых, животные ближе к полу, где оседают частицы и тяжелые компоненты, а еще они постоянно вылизывают шерсть, получая вещества не только через дыхание, но и через рот. В-третьих, у разных видов разные возможности метаболизма. Особенно осторожно стоит относиться к эфирным маслам в доме с кошками и птицами: у кошек есть особенности переработки ряда соединений, а дыхательная система птиц в целом очень чувствительна к загрязнителям воздуха. То, что человеку кажется «легким ароматом», у питомца может проявиться слюнотечением, рвотой, вялостью, кашлем, одышкой, необычной шаткостью или внезапным беспокойством. И тут важно не спорить с реальностью: если симптомы совпали по времени с включенным диффузором или маслами, разумнее считать это фактором риска, выключить источник и проветрить.