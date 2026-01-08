Движение "Без партий" трещит по швам: Херманис ушел, проект завис в воздухе

До выборов в Сейм 3 октября осталось менее года, поэтому новую партию, которая могла бы участвовать в выборах, учредить уже невозможно. Возможный выход из этой ситуации Брокс обрисовал так: "Есть несколько вариантов, когда предлагаются "пустые" партии, которые можно взять и переименовать". Он отметил, что была мысль участвовать в выборах от партии "Република", но ее уже "забрал" Херманис, тем не менее, по его словам, имеется еще несколько возможных платформ.