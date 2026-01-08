Движение "Без партий" трещит по швам: Херманис ушел, проект завис в воздухе
Созданное всего несколько месяцев назад движение "Без партий" стремительно раскололось: Алвис Херманис и Язепс Башко вышли из объединения, а оставшиеся основатели теперь пытаются понять, как продолжать работу и участвовать в выборах без собственной партии.
Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко. Спустя несколько дней оставшихся основателей движения - Дидзиса Шмитса, Петериса Спрогиса и Гунтарса Витолса - ждал еще один сюрприз: предприниматель Арманд Брокс, один из инициаторов создания "Без партий", заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения", что "Новое Единство" среди всех игроков на политической сцене - "наименьшее зло", сообщает Latvijas Avīze.
Объединение "Без партий" создавалось с целью участвовать в парламентских выборах, чтобы изменить избирательную систему в Латвии. Это единственное, что до сих пор объединяет бывших единомышленников. Проект изменений избирательной системы, предусматривающий разделение Латвии на 17 округов, чтобы у избирателей было больше возможностей голосовать за конкретных кандидатов и в Сейм не попадали менее известные политики, разработали Шмитс и Витолс. Сейчас они не могут сказать ничего определенного относительно дальнейшей деятельности и надеются прояснить ситуацию в ближайшее время.
До выборов в Сейм 3 октября осталось менее года, поэтому новую партию, которая могла бы участвовать в выборах, учредить уже невозможно. Возможный выход из этой ситуации Брокс обрисовал так: "Есть несколько вариантов, когда предлагаются "пустые" партии, которые можно взять и переименовать". Он отметил, что была мысль участвовать в выборах от партии "Република", но ее уже "забрал" Херманис, тем не менее, по его словам, имеется еще несколько возможных платформ.
В последний день прошлого года Херманис сообщил, что вместе с Башко планирует присоединиться к "Републике", которую они переименуют в партию "Мы меняем правила", при этом Херманис готов стать ее председателем.