Умерла выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семенова

Соболезнования родным Семеновой, друзьям и всему спортивному сообществу Латвии выразила премьер-министр Эвика Силиня. В социальной сети X она подчеркнула, что Семенова была выдающейся спортсменкой, которая с гордостью несла имя Латвии в мире и вдохновляла несколько поколений верить в свои силы и в свою страну. "Вклад талантливой баскетболистки останется в нашей памяти и в сердце Латвии навеки", — отметила Силиня.