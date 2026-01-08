Умерла выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семенова
фото: LETA
Ульяна Семенова.
В Латвии

Умерла выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семенова

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В четверг в возрасте 73 лет умерла выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семенова, сообщает Латвийский баскетбольный союз.

Ульяна Семенова с 1968 по 1987 год была лидером рижской команды TTT и сборной Латвии — одиннадцатикратная обладательница Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы имени Лилианы Ронкетти, четырехкратная чемпионка Спартакиады народов.

Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году она стала первой европейкой, принятой в Всемирный зал славы баскетбола в Спрингфилде, в 1999 году — в Женский зал славы баскетбола, а в 2007 году — в зал славы FIBA.

Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова.

После завершения спортивной карьеры Семенова создала и долгие годы руководила Латвийским социальным фондом олимпийцев, организуя различные виды помощи ветеранам спорта.

Семенова родилась 9 марта 1952 года, детство провела в доме родителей в Медуми, в Даугавпилсском районе.

Соболезнования родным Семеновой, друзьям и всему спортивному сообществу Латвии выразила премьер-министр Эвика Силиня. В социальной сети X она подчеркнула, что Семенова была выдающейся спортсменкой, которая с гордостью несла имя Латвии в мире и вдохновляла несколько поколений верить в свои силы и в свою страну. "Вклад талантливой баскетболистки останется в нашей памяти и в сердце Латвии навеки", — отметила Силиня.

Также президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальной сети X подчеркнул, что Латвия понесла еще одну огромную утрату. "Олимпийская, мировая и европейская золотая девочка баскетбола, очень сердечный и отзывчивый человек", — написал он, выразив соболезнования близким Семеновой, коллегам и болельщикам.

Темы

Эдгар РинкевичЛатвияЭвика СилиняУльяна СеменоваПрезидент Латвии

Другие сейчас читают