Умерла выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семенова
В четверг в возрасте 73 лет умерла выдающаяся латвийская баскетболистка Ульяна Семенова, сообщает Латвийский баскетбольный союз.
Ульяна Семенова с 1968 по 1987 год была лидером рижской команды TTT и сборной Латвии — одиннадцатикратная обладательница Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы имени Лилианы Ронкетти, четырехкратная чемпионка Спартакиады народов.
Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году она стала первой европейкой, принятой в Всемирный зал славы баскетбола в Спрингфилде, в 1999 году — в Женский зал славы баскетбола, а в 2007 году — в зал славы FIBA.
Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова
Легендарная баскетболистка Ульяна Семенова.
После завершения спортивной карьеры Семенова создала и долгие годы руководила Латвийским социальным фондом олимпийцев, организуя различные виды помощи ветеранам спорта.
Семенова родилась 9 марта 1952 года, детство провела в доме родителей в Медуми, в Даугавпилсском районе.
Соболезнования родным Семеновой, друзьям и всему спортивному сообществу Латвии выразила премьер-министр Эвика Силиня. В социальной сети X она подчеркнула, что Семенова была выдающейся спортсменкой, которая с гордостью несла имя Латвии в мире и вдохновляла несколько поколений верить в свои силы и в свою страну. "Вклад талантливой баскетболистки останется в нашей памяти и в сердце Латвии навеки", — отметила Силиня.
Uļjana Semjonova bija izcila sportiste, kas ar lepnumu nesa Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmoja vairākas paaudzes ticēt saviem spēkiem un valstij. Izsaku līdzjūtību Uļjanas tuviniekiem, draugiem un visai Latvijas sporta saimei. Talantīgās basketbolistes devums paliks mūsu atmiņā…— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 8, 2026
Также президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальной сети X подчеркнул, что Латвия понесла еще одну огромную утрату. "Олимпийская, мировая и европейская золотая девочка баскетбола, очень сердечный и отзывчивый человек", — написал он, выразив соболезнования близким Семеновой, коллегам и болельщикам.
Latviju piemeklējis vēl viens milzīgs zaudējums, mūžībā devusies sporta leģenda Uļjana Semjonova. Olimpiskā, pasaules un Eiropas basketbola zelta meitene, ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks. Visdziļākā līdzjūtība Uļas piederīgajiem, kolēģiem un līdzjutējiem. pic.twitter.com/gsKIYhXy4M— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 8, 2026