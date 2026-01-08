ФОТО: в Латвии в последний путь проводили легендарного композитора Бориса Резника

Прощание с композитором Борисом Резником (08.01.2026)
В четверг, 8 января, в Большом зале Рижского крематория состоялась церемония прощания с легендарным композитором Борисом Резником.
В последний путь проводили многолетнего руководителя некогда популярной музыкальной группы Eolika и автора множества любимых народом песен. Композитор Борис Резник скончался незадолго до конца года после тяжелой болезни, на 78-м году жизни.
Борис Резник навсегда останется в истории латвийской музыки. Многие из написанных им песен стали настоящими хитами, и их мелодии люди по-прежнему напевают — в частности, песни «Tava atnākšana», «Es neesmu Džeina Fonda», «Tu smējies sapnī», «Pasaule, pasaulīt».
Музыкальное образование Борис Резник получил в Музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня, позже окончил Латвийскую государственную консерваторию имени Язепа Витола, получив диплом хорового дирижера. Именно это образование позволило ему создавать особенно насыщенное и гармоничное многоголосие, ставшее визитной карточкой группы Eolika. Он также был совладельцем звукозаписывающей студии Studio 55 и на протяжении десятилетий оставался активным участником музыкальной индустрии.