ФОТО: в Латвии в последний путь проводили легендарного композитора Бориса Резника

Музыкальное образование Борис Резник получил в Музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня, позже окончил Латвийскую государственную консерваторию имени Язепа Витола, получив диплом хорового дирижера. Именно это образование позволило ему создавать особенно насыщенное и гармоничное многоголосие, ставшее визитной карточкой группы Eolika. Он также был совладельцем звукозаписывающей студии Studio 55 и на протяжении десятилетий оставался активным участником музыкальной индустрии.