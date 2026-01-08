Осталось несколько дней! Минобороны Латвии обратилось к молодым людям страны

В июльском призыве 2026 года для прохождения 11 месячной военной службы требуется 1470 молодых людей, которые будут выполнять служебные обязанности в подразделениях Национальные вооруженные силы Латвии. В свою очередь, в 2026 году на пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно могут подать заявку до 700 молодых людей.