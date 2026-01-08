Осталось несколько дней! Минобороны Латвии обратилось к молодым людям страны
Министерство обороны до 14 января призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявку на прохождение государственной службы обороны, которая начнется в июле этого года.
Для добровольной подачи заявки на службу предлагается воспользоваться единой платформой рекрутирования.
В июльском призыве 2026 года для прохождения 11 месячной военной службы требуется 1470 молодых людей, которые будут выполнять служебные обязанности в подразделениях Национальные вооруженные силы Латвии. В свою очередь, в 2026 году на пятилетнюю службу в Земессардзе добровольно могут подать заявку до 700 молодых людей.
Если после завершения добровольного приема заявок необходимое количество призывников для 11 месячной службы в подразделениях Национальных вооруженных сил и Земессардзе не будет укомплектовано, отбор недостающих призывников по принципу случайной выборки будет организован 21 января.
Минобороны напоминает, что после завершения службы военнослужащий государственной службы обороны получит компенсацию при увольнении в размере 1100 евро на руки. Также после успешного завершения службы военнослужащий сможет обучаться бесплатно в государственных университетах и колледжах Латвии по очным и заочным программам, если будет соответствовать требованиям приема конкретного учебного заведения и учебной программы.