В аэропорту Риги появилось то, чего раньше не было в Балтии: Bolt меняет правила для прилетающих
Платформа совместных поездок Bolt в аэропорту RIX Riga внедряет первые в странах Балтии экраны самообслуживания TapBox, чтобы пассажиры могли быстро и удобно заказать поездку без приложения. Это решение заметно упрощает передвижение для международных путешественников, особенно для тех, кто приезжает в Латвию впервые или не хочет сразу после прилета искать подходящее приложение.
Установленные Bolt экраны самообслуживания TapBox будут размещены у выходов из залов прилета E и C в аэропорту Риги и предложат простой сценарий: пассажир вводит пункт назначения, выбирает категорию поездки (например, Economy, Premium, Kids и др.), указывает номер телефона и оплачивает поездку. После этого он сразу получает чек, где указан номер автомобиля и примерное время прибытия. Остается лишь пройти к обозначенной точке посадки и начать поездку. Оплата на экране возможна банковской картой.
«Запуская TapBox, мы хотим показать, что мобильность должна быть доступна каждому — независимо от того, есть ли у пассажира смартфон, интернет или приложение. Аэропорт — первое место, где у человека формируется впечатление о стране, и для нас важно, чтобы уже с момента прилета у каждого была простая и современная возможность добраться до нужного места. Рижский аэропорт — первый в Балтии, где мы внедряем это решение, и таким образом продолжаем нашу миссию делать города более дружелюбными для людей», — подчеркивает руководитель Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.
Экраны TapBox — часть стратегии Bolt по предоставлению более удобных и доступных решений мобильности в аэропорту. Они предназначены не только для тех, у кого нет приложения или интернета, но также помогают снижать риски заторов и путаницы у парковочных зон аэропорта.