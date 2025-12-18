В аэропорту Риги появилось то, чего раньше не было в Балтии: Bolt меняет правила для прилетающих

«Запуская TapBox, мы хотим показать, что мобильность должна быть доступна каждому — независимо от того, есть ли у пассажира смартфон, интернет или приложение. Аэропорт — первое место, где у человека формируется впечатление о стране, и для нас важно, чтобы уже с момента прилета у каждого была простая и современная возможность добраться до нужного места. Рижский аэропорт — первый в Балтии, где мы внедряем это решение, и таким образом продолжаем нашу миссию делать города более дружелюбными для людей», — подчеркивает руководитель Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.