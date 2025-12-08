Многовато накрутило: стоимость электроэнергии в Латвии оказалась выше, чем в Германии
Как сообщает Latvenergo, на прошедшей неделе на оптовом рынке электроэнергии в регионах сформировались противоположные ценовые тенденции. В Северных странах значительно более низкая генерация ветроэнергии толкала цены вверх, тогда как в странах Балтии цены снижались главным образом из-за сокращения потребления электроэнергии.
Системная цена Nord Pool выросла до 73,79 евро за MWh, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее (61,63 евро за MWh). В Латвии и Литве средняя недельная цена на электроэнергию снизилась на 5 процентов, достигнув 135,05 евро за MWh (неделю ранее 142,5 евро за MWh). В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 8 процентов по сравнению с предыдущей неделей и составила 112,79 евро за MWh (ранее 122,38 евро за MWh).
Средние цены на электроэнергию в других европейских странах на прошлой неделе также снизились: в Германии они составили 110,97 евро за MWh, что на 10 процентов меньше, чем неделей ранее (123,57 евро за MWh), а в Польше цена уменьшилась на 4 процента — до 148,7 евро за MWh (неделю ранее 154,61 евро за MWh).
Выработка ветроэнергии в регионе Nord Pool снизилась на 30 процентов по сравнению с предыдущей неделей, тогда как доступность атомных электростанций в Северных странах увеличилась на 2 процента, достигнув уровня 89 процентов. В Северных странах цены выросли из-за значительного сокращения выработки ветроэнергии, которое не смог компенсировать более низкий уровень потребления электроэнергии. В то же время в Балтии более заметное повышение температуры снизило спрос на электроэнергию относительно быстрее, сделав это основным фактором снижения цен.
