Многовато накрутило: стоимость электроэнергии в Латвии оказалась выше, чем в Германии

Системная цена Nord Pool выросла до 73,79 евро за MWh, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее (61,63 евро за MWh). В Латвии и Литве средняя недельная цена на электроэнергию снизилась на 5 процентов, достигнув 135,05 евро за MWh (неделю ранее 142,5 евро за MWh). В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 8 процентов по сравнению с предыдущей неделей и составила 112,79 евро за MWh (ранее 122,38 евро за MWh).