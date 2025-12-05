Объявлено, что с 1 января 2026 года у многих жителей Латвии вырастут счета за электроэнергию
Как сообщает Sadales tīkls, с 1 января 2026 года государство перестанет оказывать помощь по ограничению резкого роста тарифов для частных лиц, и это повлияет на фактический платеж за услуги распределения для наиболее распространенных подключений частных пользователей с мощностью от 16 до 25 ампер и тарифным планом Pamata.
Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности в зависимости от выбранной мощности с января увеличится на 0,20–1,26 евро в месяц без учета НДС, а для домохозяйств с трехфазным подключением – на 1,92–3,50 евро без НДС. Эти изменения не затронут домохозяйства, на которые государственная поддержка не распространялась (подключения с мощностью 32 А и выше), а также юридических лиц – для этих клиентов фактическая плата за поддержание мощности в 2026 году останется неизменной.
Ежемесячный платеж также не изменится и у тех клиентов, которые используют тарифный план Specialais, предназначенный для исключительных случаев (объекты с отсутствующим или очень малым потреблением, например, летний дом в зимний сезон или пустующая квартира, выставленная на продажу). Узнать, ожидаются ли и какие изменения в счете с января, каждый может самостоятельно с помощью доступного на sadalestikls.lv тарифного калькулятора.
"Возможные другие изменения в счетах за электроэнергию в 2026 году не будут связаны с услугой распределения, но могут быть обусловлены изменением объема потребления или изменениями торговой цены за киловатт-час электроэнергии", - указывает Sadales tīkls.
В 2026 году защищенные пользователи электроэнергии (малоимущие или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности) в соответствии с Законом о рынке электроэнергии смогут продолжать получать государственную поддержку на оплату электроэнергии в размере от 20 до 25 евро. Подача заявления для получения поддержки не требуется – она применяется автоматически как скидка в счете за электроэнергию. Более подробная информация доступна на сайте Министерства климата и энергетики.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии продолжают платить за электричество больше, чем в богатых странах Западной Европы.