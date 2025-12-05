Объявлено, что с 1 января 2026 года у многих жителей Латвии вырастут счета за электроэнергию

Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности в зависимости от выбранной мощности с января увеличится на 0,20–1,26 евро в месяц без учета НДС, а для домохозяйств с трехфазным подключением – на 1,92–3,50 евро без НДС. Эти изменения не затронут домохозяйства, на которые государственная поддержка не распространялась (подключения с мощностью 32 А и выше), а также юридических лиц – для этих клиентов фактическая плата за поддержание мощности в 2026 году останется неизменной.