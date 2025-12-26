Веру Алентову экстренно госпитализировали с похорон коллеги: кадры последних часов жизни актрисы
Вера Алентова умерла в 83 года после внезапного ухудшения состояния на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. По словам очевидцев, актрисе стало плохо у входа в театр, ее срочно госпитализировали, однако врачи спасти ее не смогли.
Вера Алентова, известная своими ролями в фильмах «Москва слезам не верит» и «Завтра была война», скончалась в 83 года после внезапного ухудшения состояния здоровья во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким.
Алентова, которая была партнершей Лобоцкого по фильму «Зависть богов», приехала к театру с букетом алых гвоздик к концу церемонии. Однако, как сообщили очевидцы, актрисе внезапно стало плохо уже при входе в здание. На видео репортеров попал момент, как Алентову выносят медики на носилках. Через 22 минуты после погрузки в скорую у неё случилась остановка сердца. После этого её пытались ещё как минимум 30 минут реанимировать уже в больнице и пытались вернуть сердцебиение — но безуспешно. Кроме того, показатели сахара в крови оказались критическими. Причина смерти Алентовой — острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.
По информации источников, последние месяцы перед смертью Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца, а проблемы с сердцем усугубились после перенесённого коронавируса в 2021 году. Именно COVID-19 унес жизнь ее супруга, знаменитого режиссера и актера Владимира Меньшова. Артистка долгое время тяжело переживала утрату мужа, с которым была вместе много лет. В одном из интервью она признавалась, что после смерти мужа ей было трудно посещать театральные премьеры и кинофестивали, так как они всегда ходили вместе.