Веру Алентову экстренно госпитализировали с похорон коллеги: кадры последних часов жизни актрисы

Алентова, которая была партнершей Лобоцкого по фильму «Зависть богов», приехала к театру с букетом алых гвоздик к концу церемонии. Однако, как сообщили очевидцы, актрисе внезапно стало плохо уже при входе в здание. На видео репортеров попал момент, как Алентову выносят медики на носилках. Через 22 минуты после погрузки в скорую у неё случилась остановка сердца. После этого её пытались ещё как минимум 30 минут реанимировать уже в больнице и пытались вернуть сердцебиение — но безуспешно. Кроме того, показатели сахара в крови оказались критическими. Причина смерти Алентовой — острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.