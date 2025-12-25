Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова
Умерла актриса Вера Алентова. Ей было 83 года.
Сегодня утром она появилась на церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким в театре Маяковского, там ей стало плохо. На место были вызваны медики, которые вынесли актрису на носилках. Актриса умерла в больнице.
Предварительная причина смерти актрисы Веры Алентовой — острая сердечная недостаточность. По данным SHOT, у артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесённого несколько лет назад коронавируса.
В 2021-м году Алентову госпитализировали с коронавирусом. Спустя два года она сделала себе неудачную пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова. Тогда актриса пожаловалась, что после липофилинга у неё полностью сдвинулись черты лица. После этого доктор перестал выходить с ней на связь.
Мужа Владимира Меньшова она пережила на 4,5 года.
Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ и десятилетиями была связана с Театром имени Пушкина, оставаясь одной из его ключевых актрис.
Широкую всенародную славу Алентовой принесла главная роль Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — картине, ставшей символом эпохи и получившей премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.