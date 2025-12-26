"Вы знаете, где ваша машина?" Жительница Латвии рассказала про звонок из полиции, который она не забудет

Несмотря на случившееся, женщина призналась, что в итоге испытала скорее облегчение, чем злость. «Если честно — хорошо, что так. Хорошо, что все живы и что машину не нужно сдавать на металлолом. Мы знаем, что пьяные поездки часто заканчиваются лобовыми столкновениями, а там уже и жизни, и груды железа». Она добавила, что все могло закончиться гораздо хуже: «Хорошо, что это был кювет. И еще повезло, что не доехал до забора. Иначе даже не знаю, чем бы все закончилось».