"Вы знаете, где ваша машина?" Жительница Латвии рассказала про звонок из полиции, который она не забудет
Жительница Латвии получила неожиданный звонок из полиции: ее автомобиль, оставленный в сервисе, нашли совсем в другом месте.
Женщина поделилась в социальных сетях историей, которая началась как обычная передача автомобиля в автосервис, а закончилась звонком из полиции. По ее словам, автомобиль, который физически нельзя было эксплуатировать, вместо ремонта оказался брошенным в кювете.
Все произошло в обычный день в Риге, когда она неожиданно получила звонок из полиции Вентспилса. «Слышишь по телефону: “Вы знаете, где сейчас находится ваша машина?” — и сразу понимаешь, что это не шутка. Сердце начинает биться быстрее». На вопрос полицейских она ответила, что знает, где находится автомобиль. «Я говорю — в сервисе. Это последняя информация, и на 100 процентов машина должна быть именно там. Но по тону было понятно: я чего-то не знаю».
Ответ полиции оказался шокирующим: «Нет, ваша машина находится в кювете. Брошенная».
По словам женщины, она была в полном недоумении: «Как?! Что?! Машина должна быть в сервисе! На ней вообще нельзя было ездить, даже физически».
Позже выяснилось, что мастер автосервиса, который был ей рекомендован как «очень хороший и единственно правильный вариант», решил распорядиться автомобилем по-своему. «У мастера были свои планы на жизнь. Он напился до беспамятства, решил покататься на моей машине, съехал в кювет и просто бросил ее. На следующее утро полиция нашла автомобиль и выяснила, что, где и почему произошло».
Несмотря на случившееся, женщина призналась, что в итоге испытала скорее облегчение, чем злость. «Если честно — хорошо, что так. Хорошо, что все живы и что машину не нужно сдавать на металлолом. Мы знаем, что пьяные поездки часто заканчиваются лобовыми столкновениями, а там уже и жизни, и груды железа». Она добавила, что все могло закончиться гораздо хуже: «Хорошо, что это был кювет. И еще повезло, что не доехал до забора. Иначе даже не знаю, чем бы все закончилось».
В конце публикации женщина обратилась к подписчикам с вопросом: «Что бы ты сделал в такой момент и какими были бы твои чувства?» История вызвала бурную дискуссию в комментариях. Многие настаивали на жестких мерах в отношении автосервиса.
Один из комментаторов написал: «Сервис нужно засудить, чтобы они разбирались со своими кадрами. Я сам работаю в сервисе, где обслуживаются полицейские машины. Интересно, что было бы, если бы я после работы решил покататься на полицейском авто?»
Другие призывали к публичности: «Я бы судился с этим сервисом вместе с мастером. Это вообще ненормально. И да, считаю, что название сервиса нужно опубликовать, чтобы другие туда не ехали».
Были и более сдержанные мнения. Один из пользователей отметил: «Ощущения, конечно, неприятные. Но если ответственное лицо само предлагает решение, при котором у меня не будет дополнительных расходов на ремонт, этого было бы достаточно. Спокойный путь, где каждый берет на себя ответственность, — самый человеческий».