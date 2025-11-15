Жители Латвии продолжают платить за электричество больше, чем в богатых странах Западной Европы

Латвия выделяется на общем фоне, но не в лучшую сторону для ее потребителей. Страна вроде принадлежит к Восточной Европе, а электричество стоит в ЛР как в Западной - 24,4 евро за 100 кВт⋅ч. Это дороже, чем, например, в Нидерландах, Финляндии, Греции, Португалии, Норвегии и во многих других странах. Естественно киловатты в Латвии дороже, чем также в Эстонии и Литве.