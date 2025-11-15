Жители Латвии продолжают платить за электричество больше, чем в богатых странах Западной Европы
По мере того как зима всё сильнее вступает в свои права, спрос на энергоносители стремительно растёт по всему континенту. Однако их стоимость в Европе существенно различается.
Как сообщает Euronews, вторжение России в Украину продолжает оказывать длительное влияние на европейские энергетические рынки, а различия в национальной политике, структуре энергобаланса и тарифных системах ещё больше увеличили разрыв между странами.
В первой половине 2025 года цены на электроэнергию для домохозяйств колебались от 6,2 евро за 100 кВт⋅ч в Турции до 38,4 евро в Германии, свидетельствуют данные Eurostat. Средний показатель по 38 европейским странам, включая государства ЕС, кандидатов и страны ЕАСТ, составил 28,7 евро.
Самые высокие номинальные цены отмечены в Западной Европе: следом за Германией идут Бельгия (35,7 евро) и Дания (34,9 евро). В Италии, Ирландии и Чехии цены также превышали 30 евро.
В то же время большинство стран Восточной Европы и государств-кандидатов ЕС фиксировали значительно более низкие ставки. Стоимость электроэнергии была ниже 10 евро за 100 кВт⋅ч в Турции, Грузии, Косово, Боснии и Герцеговине и Черногории.
Среди членов ЕС самая низкая цена была в Венгрии (10,4 евро), тогда как Испания (26,1 евро) и Франция (26,6 евро) оставались ниже среднего уровня по ЕС.
Латвия выделяется на общем фоне, но не в лучшую сторону для ее потребителей. Страна вроде принадлежит к Восточной Европе, а электричество стоит в ЛР как в Западной - 24,4 евро за 100 кВт⋅ч. Это дороже, чем, например, в Нидерландах, Финляндии, Греции, Португалии, Норвегии и во многих других странах. Естественно киловатты в Латвии дороже, чем также в Эстонии и Литве.
