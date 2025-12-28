Глава Lidl в Балтии признал: доступные и качественные продукты в Латвии все еще остаются проблемой

Ранее сообщалось, что Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2024 года по 28 февраля этого года, работал с оборотом 460,87 млн евро, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. При этом убытки компании, связанные с инвестициями в развитие сети магазинов, выросли на 24,6% и достигли 18,466 млн евро.