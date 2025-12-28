Глава Lidl в Балтии признал: доступные и качественные продукты в Латвии все еще остаются проблемой
Доступные по цене и при этом качественные продукты в Европе и Латвии все еще остаются проблемой, признал глава Lidl в странах Балтии Марин Докозич. Сеть, по его словам, в Латвии растет быстрее рынка и продолжит инвестировать, но на торговлю все сильнее будут влиять новые правила ЕС.
Доступность качественных и выгодных по цене продуктов питания по-прежнему остается вызовом во многих странах Европы и также в Латвии, сообщил агентству LETA председатель правления компаний сети супермаркетов Lidl в странах Балтии Марин Докозич.
Он отметил, что 2025 год в европейском секторе розничной торговли был особенно динамичным, на него повлияли как политические и экономические условия, так и изменения в привычках потребителей.
Докозич также подчеркнул, что в Латвии Lidl в этом году рос быстрее, чем рынок в целом.
Он добавил, что Lidl по-прежнему находится на инвестиционной стадии, и это продолжится. Он указал, что за четыре года с момента открытия первых магазинов Lidl в Латвии компания внесла вклад в местную экономику: совокупные инвестиции с начала деятельности в стране превысили 400 млн евро, при этом на местном рынке создаются новые рабочие места.
Докозич считает, что сектор розничной торговли сохранит динамику и в ближайшие годы. Уже заметно несколько важных тенденций, которые будут определять развитие рынка.
Одна из них — новые европейские регуляции, перенос которых на национальный уровень остается непредсказуемым. Например, внедрение директивы об энергетической эффективности зданий EPBD в национальное регулирование может создать вызовы для всех участников рынка. Докозич выразил надежду, что этот процесс будет продуманным и своевременным, чтобы все могли адаптироваться к новым условиям с учетом местного контекста и необходимых инвестиций.
Он также отметил необходимость внедрения регламента ЕС по предотвращению обезлесения EUDR, который предусматривает обязательные процедуры проверки соответствия, чтобы определенные товары, например пальмовое масло, кофе, какао, древесина и продукты из них, могли попасть на рынок Европейского союза, а также требования по прослеживаемости цепочек поставок. Это может существенно повлиять на доступность этих товаров для покупателей.
По словам Докозича, покупатели все чаще ожидают от брендов соблюдения высоких этических и устойчивых стандартов, и эта тенденция будет усиливаться. Lidl поставил цели до 2030 года. Например, к 2030 году 95% отходов Lidl должны перерабатываться. К концу текущего года Lidl достиг показателя, при котором перерабатывается 90% отходов.
Ранее сообщалось, что Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2024 года по 28 февраля этого года, работал с оборотом 460,87 млн евро, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. При этом убытки компании, связанные с инвестициями в развитие сети магазинов, выросли на 24,6% и достигли 18,466 млн евро.