Раймонд Паулс категорически против проведения Праздника песни, названного его именем: "Я хочу это запретить!"

«Я не хочу, чтобы эти люди там хозяйничали, потому что то, о чем мне сообщают уже сейчас, что там происходит… Это всплывет наружу… Боже упаси, если действия бывшего музыкального директора станут достоянием общественности… Ну, там происходят ужасные вещи… Как обстоят дела с нашими культурными деньгами, со всем, что у нас есть, как все это происходило… Поэтому я не хочу, чтобы там вообще фигурировали такие фамилии… На каком основании?! Я ведь не соглашался, чтобы они это организовывали. Они ведь действуют на свой страх и риск! Там с сельских коллективов, которых я хотел пригласить бесплатно, теперь дерут деньги за участие. Почему так? И кто они вообще такие? Если бы это были какие-то крупные дирижеры, но ведь они никто… К сожалению. А они там распоряжаются. Деньги были у них в руках, они ими командовали… Ну да… Вот так оно и есть…»