Раймонд Паулс категорически против проведения Праздника песни, названного его именем: "Я хочу это запретить!"
2026 год является юбилейным годом Раймонда Паулса: 12 января Маэстро исполняется 90 лет! В честь этого события летом следующего года на Большой эстраде Межапарка планируется провести Праздник песни Паулса "Моей родине". Правда, самому юбиляру нравится не все.
Маэстро в передаче TV24 «Неделя. Post scriptum» признался, что относится к этому крайне скептически, так как считает, что для многих организация этого концерта является лишь возможностью заработать, используя его имя.
«Я не хочу, чтобы эти люди там хозяйничали, потому что то, о чем мне сообщают уже сейчас, что там происходит… Это всплывет наружу… Боже упаси, если действия бывшего музыкального директора станут достоянием общественности… Ну, там происходят ужасные вещи… Как обстоят дела с нашими культурными деньгами, со всем, что у нас есть, как все это происходило… Поэтому я не хочу, чтобы там вообще фигурировали такие фамилии… На каком основании?! Я ведь не соглашался, чтобы они это организовывали. Они ведь действуют на свой страх и риск! Там с сельских коллективов, которых я хотел пригласить бесплатно, теперь дерут деньги за участие. Почему так? И кто они вообще такие? Если бы это были какие-то крупные дирижеры, но ведь они никто… К сожалению. А они там распоряжаются. Деньги были у них в руках, они ими командовали… Ну да… Вот так оно и есть…»
О предстоящем концерте
11 июля 2026 года на Большой эстраде Межапарка более 13 000 певцов соберутся на концерте «Моей родине», который задуман как посвящение Маэстро Раймонду Паулсу и его творчеству. Вместе с хором праздника песни любимые в народе мелодии Маэстро исполнят Интарс Бусулис, Анце Краузе, Зигфрид Муктупавелс, Эдгар Ошлея, сестры Аснате и Аурелия Ранцане. Эти артисты представляют разные поколения, однако каждого из них связывает особая связь с творчеством Маэстро.
После концерта участников и зрителей ждет ночь совместного пения, во время которой будут исполнены многочисленные песни Маэстро. Художественным руководителем концерта «Моей родине» является композитор Янис Кирсис, режиссер — Дита Луриня, главный дирижер — Мартиньш Клишанс. Музыкальное руководство сводного хора возьмут на себя лучшие главные дирижеры Латвии.
Концерт создается в сотрудничестве с фондом Manai Dzimtenei, Латвийским национальным центром культуры и Союзом самоуправлений Латвии.