Латвийские биатлонистки показали неплохой результат в спринте на Олимпиаде в Италии

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Бендика в спринте на 7,5 километра заняла 50-е место, а победу тогда одержала Марте Улсбю Ройселанн из Норвегии. Второй стала шведка Эльвира Эберг, третье место заняла Доротея Вирер из Италии.