Латвийские биатлонистки показали неплохой результат в спринте на Олимпиаде в Италии
В спринте на 7,5 километра по биатлону на Олимпийских играх в Италии латвийская спортсменка Байба Бендика заняла 15-е место, Эстере Волфа финишировала на 16-м месте, Санита Булиня стала 38-й, а Анния Кейта Сабуле заняла 71-е место.
Победу одержала норвежка Марен Киркеиде, которая в своем олимпийском дебюте не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 20 минут и 40,8 секунды.
Оставшиеся два места на пьедестале заняли французские биатлонистки. Второй, уступив лидеру 3,8 секунды, стала Осеан Мишелон, а третье место заняла ее соотечественница Лу Жанмонно, которая, несмотря на один промах, проиграла победительнице 23,7 секунды.
Бендика безошибочно отработала лежа, однако во второй стрельбе стоя заработала два штрафных круга. Благодаря быстрому ходу на лыжне на финише она уступила лидеру одну минуту и 22,7 секунды.
Волфа заработала один штрафной круг и проиграла победительнице 26,8 секунды. С таким же результатом финишировала и представительница Дании Анне Буэнемане де Беша.
Булиня закрыла все десять мишеней без промахов, однако на финише уступила лидеру две минуты и 7,4 секунды.
Сабуле допустила по одному промаху на каждом рубеже и финишировала в трех минутах и 19,5 секунды позади лидера.
В спринте стартовала 91 биатлонистка. 50 лучших квалифицировались в гонку преследования на десять километров, старт которой намечен на воскресенье. В этой гонке Латвия впервые в истории будет представлена сразу тремя биатлонистками.
Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Бендика в спринте на 7,5 километра заняла 50-е место, а победу тогда одержала Марте Улсбю Ройселанн из Норвегии. Второй стала шведка Эльвира Эберг, третье место заняла Доротея Вирер из Италии.