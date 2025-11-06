В Латвии резко подскочила стоимость электроэнергии. Эксперты объяснили причину

Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен сезонными изменениями: с наступлением осени уменьшился объем электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. В Эстонии повышение было менее значительным, поскольку ремонтные работы на электролиниях в стране ограничили экспорт более дешевой электроэнергии в Латвию, поэтому в часы максимального потребления рынки Латвии и Литвы стали больше зависеть от более дорогих источников выработки. В Эстонии же в часы пикового потребления спрос можно было покрыть за счет более дешевого импорта из Финляндии.