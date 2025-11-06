В Латвии резко подскочила стоимость электроэнергии. Эксперты объяснили причину
В октябре, с началом отопительного сезона и ростом потребления электроэнергии, а также снижением выработки на солнечных электростанциях, средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии составила 105,06 евро за мегаватт-час.
Как сообщает предприятие Augstsprieguma tikls, по сравнению с сентябрем цена выросла на четверть, а относительно октября 2024 года она выше на 15%.
В октябре средняя цена электроэнергии в Латвии и Литве выросла на 25%, достигнув 105,06 евро за мегаватт-час, тогда как в Эстонии цена увеличилась на 10%, составив 89,67 евро за мегаватт-час.
Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен сезонными изменениями: с наступлением осени уменьшился объем электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. В Эстонии повышение было менее значительным, поскольку ремонтные работы на электролиниях в стране ограничили экспорт более дешевой электроэнергии в Латвию, поэтому в часы максимального потребления рынки Латвии и Литвы стали больше зависеть от более дорогих источников выработки. В Эстонии же в часы пикового потребления спрос можно было покрыть за счет более дешевого импорта из Финляндии.
В октябре импорт электроэнергии в страны Балтии продолжил расти, увеличившись на 12,6% по сравнению с сентябрем. Самый стремительный рост был зафиксирован в импорте из Финляндии — на 37,8%. Импорт из Польши увеличился на 19%, но поставки из Швеции сократились на 19%.
Следует отметить, что изменения цен на электроэнергию напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали тарифы с привязкой к биржевой цене.
