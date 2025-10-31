Эксперты рассказали жителям Латвии, как можно уменьшить счета за электроэнергию
Счета за электричество продолжают расти, и жители Балтии всё активнее ищут способы сократить расходы. Кто-то экономит, выключая приборы из розетки, другие переходят на умные технологии и следят за потреблением в реальном времени. Однако эксперты напоминают: настоящая экономия начинается не с выключателя, а с понимания, куда уходит энергия и как ею управлять с умом.
Как показал опрос, проведенный компанией Schneider Electric, большинство жителей стран Балтии придерживаются простых, но эффективных привычек экономии: выключают устройства, когда ими не пользуются, выбирают энергоэффективные светодиодные лампы и всё чаще используют умные технологии для контроля потребления электроэнергии.
Чтобы снизить расходы на электричество, 77 процентов литовцев, 69 процентов латышей и 69 процентов эстонцев выключают устройства, когда они не используются. Энергоэффективные лампы применяют 67 процентов литовцев, 62 процента латышей и 53 процента эстонцев. Почти треть респондентов старается реже использовать энергоемкие приборы.
Эксперты отмечают, что экономию электроэнергии нужно начинать с измерения потребления, однако опрос показывает, что сравнительно мало людей это делают. В Эстонии, несмотря на более высокий уровень потребления, жители наиболее активно контролируют его с помощью умных приложений и счетчиков — 33 процента против 18 процентов в Латвии и 14 процентов в Литве.
До 70 процентов счета за электричество могут составлять системы отопления и охлаждения — например, тепловые насосы и кондиционеры, а водонагреватели — около 12 процентов годовых расходов.
Чтобы понять, сколько можно сэкономить, нужно знать, сколько потребляется. Во многих домах уже установлены умные счетчики, которые позволяют отслеживать общее потребление онлайн. Для получения более детальных данных можно установить локальные подсчетчики, показывающие, какие устройства расходуют больше всего энергии, советуют специалисты.
Чтобы использовать освещение и другие приборы эффективнее, не теряя комфорта, можно внедрять умные системы управления — датчики, таймеры и автоматические выключатели. Такие системы включают и выключают устройства по заранее заданным условиям, помогая избежать лишнего расхода энергии.