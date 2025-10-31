Эксперты рассказали жителям Латвии, как можно уменьшить счета за электроэнергию

Эксперты отмечают, что экономию электроэнергии нужно начинать с измерения потребления, однако опрос показывает, что сравнительно мало людей это делают. В Эстонии, несмотря на более высокий уровень потребления, жители наиболее активно контролируют его с помощью умных приложений и счетчиков — 33 процента против 18 процентов в Латвии и 14 процентов в Литве.