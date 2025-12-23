Рождественские благотворительные мастер-классы Баланас - вдохновляющая традиция для молодых музыкантов Латвии

Идея мастер-классов Баланас возникла в декабре 2020 года, во время пандемии COVID-19, когда у молодых музыкантов в Латвии были ограничены возможности совместного музицирования, выступлений на концертах и игры в оркестрах. Мастер-классы проводились также в 2024 году, и Кристине, Маргарита и Роберт Баланас надеются сделать их ежегодной традицией, способствующей развитию молодых музыкантов в Латвии.