Рождественские благотворительные мастер-классы Баланас - вдохновляющая традиция для молодых музыкантов Латвии
20 и 21 декабря в культурном пространстве Ola Foundation прошли рождественские благотворительные мастер-классы музыкантов Маргариты, Кристине и Роберта Баланас, собравшие около 50 молодых скрипачей и виолончелистов со всей Латвии. Главная цель мастер-классов — вдохновлять и поддерживать новое поколение музыкантов.
Во время занятий каждый участник принимал участие в индивидуальных уроках: скрипачей консультировала Кристине, а виолончелистов — Маргарита. Роберт проводил ансамблевые занятия, на которых участники разучивали специально аранжированные композиции — Have Yourself a Merry Little Christmas (Hugh Martin & Ralph Blane, аранжировка Harry Baker) и Saule, Pērkons, Daugava (Mārtiņš Brauns). Участники выступали вместе с выдающимися пианистками Агнесе Эглиней и Лелде Тиреле, чей опыт и поддержка оказались неоценимыми на протяжении мастер-классов.
Мастер-классы транслировались в прямом эфире, за два дня их посмотрели более 10 000 зрителей со всего мира. На заключительном концерте участники выступили как с сольными произведениями, так и в ансамблях, исполняя рождественские аранжировки Роберта.
Проведение мастер-классов поддержали Ola Foundation, Илзе и Улдис Пиленсы, EnterCreative.lv, Государственный фонд культурного капитала, группа TVNET, магазин музыкальных инструментов Metro, а также Larsen Strings (Дания) и Henle Verlag (Германия).
Идея мастер-классов Баланас возникла в декабре 2020 года, во время пандемии COVID-19, когда у молодых музыкантов в Латвии были ограничены возможности совместного музицирования, выступлений на концертах и игры в оркестрах. Мастер-классы проводились также в 2024 году, и Кристине, Маргарита и Роберт Баланас надеются сделать их ежегодной традицией, способствующей развитию молодых музыкантов в Латвии.