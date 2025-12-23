Почти полторы тысячи квартир - одобрена первая очередь программы арендного жилья в Латвии. Где их построят?
Решение правительства о запуске первой очереди программы арендного жилья для специалистов выглядит как долгожданный шаг в сторону решения хронической проблемы — нехватки доступных квартир для тех, на ком держатся базовые общественные услуги. Учителя, медики, полицейские, пожарные и другие специалисты годами остаются заложниками рынка, где цены растут быстрее зарплат, особенно за пределами столицы.
Кабинет министров 22 декабря одобрил продвижение первой очереди программы государственно-частного партнерства «Арендное жилье для специалистов Латвии», инициированной Министерством финансов. Решение принято на основании проведенных финансово-экономических расчетов и решений семи самоуправлений, а также дает оператору программы — государственному акционерному обществу Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) — право начать закупочную процедуру по привлечению частного партнера, сообщил председатель правления VNĪ Ренар Гришкевичс.
Согласно утвержденным планам, до 2030 года в семи самоуправлениях Латвии должно появиться 1482 арендные квартиры. Больше всего — в Риге, где сосредоточен основной спрос, но значительная часть жилья предусмотрена и в регионах: Лиепае, Даугавпилсе, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе и Гулбене. VNĪ планирует заключить договоры с самоуправлениями в начале нового года. В рамках этой программы государство Латвия впервые подключается к выполнению автономных функций самоуправлений, предоставляя софинансирование платежа за доступность для обеспечения аренды жилых помещений.
«Программа доступного арендного жилья придаст новое дыхание регионам Латвии — улучшит возможности переезда для молодых специалистов, поддержит предпринимательство и укрепит общественные услуги. Почти 1500 современных, энергоэффективных арендных квартир означают больше семей, больше детей в школах и больше молодых специалистов в региональных городах», - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.
Цель программы — обеспечить жильем по разумной арендной плате специалистов в отраслях, определенных самоуправлениями как приоритетные, включая учителей, медиков, пожарных, полицейских, военнослужащих, а также работников ключевых для самоуправлений сфер предпринимательства. Пилотный проект реализуется по модели, при которой частный партнер проектирует, строит, финансирует, обслуживает и управляет объектами. Земля и построенное жилье на протяжении всего проекта остаются в собственности самоуправлений, а по его завершении переходят в их пользование.
В целом в рамках программы в двух очередях планируются инвестиции примерно 250 млн евро. Разработка программы осуществляется в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком и Банком развития Совета Европы. Параллельно с продвижением первой очереди ведется работа по подготовке второй очереди для других заинтересованных самоуправлений.
Где и сколько жилья будет построено в 1-й очереди
Утвержденный план предусматривает строительство на земельных участках в следующих местах:
- Лиепая — 192 квартиры (ул. Дебес, 4, 5, 6, 7);
- Рига — 732 квартиры (ул. Тинужу, без адреса; ул. Межрозишу, 39, 41, 45; ул. Озолциема, 62);
- Тукумс — 150 квартир (ул. Смилшу, 54);
- Екабпилс — 140 квартир (ул. Целтниеку, 3B);
- Даугавпилс — 120 квартир (ул. Нометню, 103);
- Цесис — 100 квартир (ул. Фестивала, 45);
- Гулбене — 48 квартир (ул. Малиенас, 2).