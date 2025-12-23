Почти полторы тысячи квартир - одобрена первая очередь программы арендного жилья в Латвии. Где их построят?

Согласно утвержденным планам, до 2030 года в семи самоуправлениях Латвии должно появиться 1482 арендные квартиры. Больше всего — в Риге, где сосредоточен основной спрос, но значительная часть жилья предусмотрена и в регионах: Лиепае, Даугавпилсе, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе и Гулбене. VNĪ планирует заключить договоры с самоуправлениями в начале нового года. В рамках этой программы государство Латвия впервые подключается к выполнению автономных функций самоуправлений, предоставляя софинансирование платежа за доступность для обеспечения аренды жилых помещений.