В Елгаве водитель микроавтобуса погиб после тяжелой аварии на улице Ригас.
Аварии и происшествия
Сегодня 21:22
В Елгаве микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся: водитель скончался на месте
В среду вечером в Елгаве, на улице Ригас, разбился микроавтобус Mercedes.
Авария произошла недалеко от перекрестка с улицей Стразду — микроавтобус влетел в канаву, буквально "пробурил" ее насквозь и перевернулся на бок у обочины. Как стало известно "Degpunktā", водитель находился в машине один.
Государственная полиция получила информацию, что в результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства происшествия.