Жителям Латвии рассказали, как не потерять деньги при покупке квартиры в строящемся доме
Покупка жилья — одно из самых важных финансовых решений в жизни человека, и особенно осторожно большинство людей подходят к выбору квартиры на стадии строительства или даже до начала строительных работ.
Покупателей чаще всего беспокоит, будет ли дом действительно построен и завершен в срок, совпадет ли обещанный результат с реальностью и, самое главное, будут ли внесенные деньги в надежных руках. Эти опасения понятны, однако покупка квартиры на стадии строительства — это не «правильный» или «неправильный» выбор. Главное — принимать взвешенное решение, поясняет руководитель проектов продаж Merko mājas Линда Виктория Медне.
Каковы преимущества покупки квартиры на стадии строительства?
Покупка жилья на этапе предварительного бронирования или строительства нередко может казаться пугающей. Однако в последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на бронирование квартир именно на этапе строительства, и это происходит во всех сегментах — от среднего класса до бизнес- и премиум-категории. Например, типичным покупателем жилья на стадии строительства может быть пара молодых специалистов, которая сейчас живет в арендованной или небольшой квартире, нынешние владельцы квартир, желающие приобрести новое жилье, но не спешащие переезжать, а также инвесторы или покупатели, для которых важны конкретная локация или проект. Этот выбор не является спонтанным, а основывается на вполне конкретных соображениях, например:
Фиксированная цена и более низкие расходы: жилье, купленное еще до начала строительства или на его ранней стадии, как правило, стоит дешевле, чем уже готовое. Покупатель платит сумму, зафиксированную на момент бронирования, независимо от дальнейших колебаний рыночных цен. Кроме того, новые проекты реализуются в соответствии с последними стандартами энергоэффективности, что в долгосрочной перспективе обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы.
Более широкий выбор: в отличие от уже завершенных проектов, покупатели, приобретающие квартиру на стадии строительства, имеют доступ к более широкому выбору жилья. Это позволяет подобрать наиболее подходящий вариант с точки зрения планировки, расположения в здании и других важных факторов, а не выбирать из последних оставшихся квартир, когда предложение уже сильно ограничено. Кроме того, на раннем этапе обычно больше возможностей выбрать и приобрести подходящее парковочное место и/или отдельное кладовое помещение.
Больше времени для накоплений и платежей: период строительства дает покупателям дополнительное время для подготовки необходимых финансовых ресурсов, поскольку покупка обычно начинается с небольшой платы за предварительное бронирование, которая позволяет забронировать выбранную квартиру и зафиксировать цену. Эта сумма засчитывается в общую стоимость покупки. Затем следует плата за резервирование, а после сдачи объекта в эксплуатацию вносится оставшаяся часть суммы.
Возможность персонализировать жилье: в новых проектах застройщики нередко предлагают возможность персонализировать внутреннюю отделку квартиры, выбрав наиболее подходящее решение из предложенных коллекций. Покупатели могут выбрать напольное покрытие, плитку, оттенки краски для стен, двери, розетки и выключатели, а также сантехнику. Это детали, которые помогают адаптировать жилье под свой стиль и ритм жизни и превратить квартиру в настоящий дом.
Возможность заработать: особенно в востребованных локациях своевременная покупка квартиры позволяет получить прибыль за счет роста стоимости недвижимости, поскольку жилье приобретается по текущей рыночной цене. При росте цен на рынке эта разница в стоимости нередко реализуется уже к моменту сдачи здания в эксплуатацию, что дает возможность получить прирост капитала, если будет принято решение продать квартиру, при этом понимая, что динамика рынка недвижимости может измениться.
5 шагов к взвешенному решению при покупке жилья на стадии строительства
Чтобы покупка квартиры на стадии строительства прошла безопасно, важно следовать четкому плану. Как отмечает Линда Виктория Медне, эти пять шагов помогут покупателям принять правильное решение:
1. Проконсультируйтесь с банком. Покупателям рекомендуется обратиться в банк уже тогда, когда принято решение искать квартиру мечты, чтобы выяснить свои возможности по кредитованию и понять, на какую сумму можно рассчитывать при покупке жилья. Получив результаты, стоит проанализировать рынок и определить наиболее привлекательные объекты, соответствующие вашим финансовым возможностям.
2. Изучите, кто является застройщиком проекта. Убедитесь, что выбранный застройщик имеет хорошую репутацию и опыт. Изучите ранее реализованные проекты: были ли они сданы в установленные сроки, соответствует ли качество строительства обещанному и как сохранялось качество зданий со временем. Полезно также ознакомиться с отзывами и опытом жителей. Дополнительно рекомендуется проверить публично доступную информацию о деятельности компании и ее сотрудничестве с банками, поскольку это влияет как на размер первого взноса, так и на возможность получить более выгодные условия кредитования. Банки обычно сотрудничают с проверенными застройщиками, предлагая покупателям более выгодные условия. Это дает дополнительную уверенность в способности застройщика выполнить взятые обязательства.
3. Встретьтесь со специалистом по продажам проекта. Такая встреча особенно ценна, поскольку дает возможность получить подробную информацию о проекте, планировках квартир, технических характеристиках, вариантах отделки и сроках сдачи. Во время разговора можно задать конкретные вопросы, уточнить нюансы и получить профессиональные разъяснения по доступным квартирам, парковочным местам и кладовым помещениям. Такая встреча значительно облегчает принятие информированного и уверенного решения.
4. Оцените свои финансы. Когда квартира уже выбрана, убедитесь, что ваш бюджет и долгосрочные потребности соответствуют выбранному жилью и графику платежей. Учитывайте, что сдача квартиры может произойти через несколько лет, и используйте это время для накоплений и финансовой подготовки. В конце концов, плату за резервирование рекомендуется вносить только после того, как банк подтвердил возможность получения кредита, иначе существует риск потерять внесенную сумму.
5. Уладьте юридическую сторону. При покупке квартиры на стадии строительства особое внимание следует уделить условиям договора. Важно внимательно прочитать договор резервирования и купли-продажи, проверить сроки, график платежей, права и обязанности как покупателя, так и застройщика. Договор обеспечивает юридическую защиту и четко определяет, что включено в цену, что происходит в случае изменения сроков, роста затрат или возникновения других непредвиденных обстоятельств. Также в договоре должны быть указаны гарантии сдачи здания в эксплуатацию.