Алдис Гобземс, сменивший имя на Ариго Торо, объявил о возвращении в латвийскую политику
Алдис Гобземс, который сменил имя на Ариго Торо, опубликовал в социальных сетях видео, в котором объявил о своем возвращении в латвийскую политику. В почти пятиминутном ролике он делится своими взглядами на текущую ситуацию в стране и подчеркивает, что после долгих размышлений принял решение вернуться на политическую арену.
В начале видео Торо подчеркивает, что сейчас находится в Севилье, где он был в церкви, помолился и пришел к «логическим выводам» о ситуации в Латвии. Он отмечает, что в настоящее время латвийская оппозиция не способна предложить реальные изменения, и в ближайшее время станет очевидно, что даже политики, обещающие улучшения, не смогут существенно ничего изменить. По его мнению, правительство не сможет сформировать стабильную и работоспособную коалицию, что приведет к большему хаосу.
Торо также отмечает, что в Латвии необходим более решительный подход для защиты детей от лишних требований в образовании, например от чрезмерных домашних заданий и перегруженности школьной программы. Он считает, что нынешнее правительство слишком слабое, чтобы проводить серьезные изменения и защищать интересы общества, однако на следующих выборах ситуация может измениться.
Кроме того, Торо говорит, что, несмотря на привлекательность жизни в Севилье, он все же считает необходимым вернуться в латвийскую политику, так как за последние 30 лет, по его мнению, в стране не было ни одного политика, который не боялся бы принимать сложные и непопулярные решения.
В завершение видео Торо заявляет о намерении продолжать политическую деятельность в Латвии и участвовать в избирательном процессе, так как считает, что его личные качества могут помочь улучшить латвийское общество.