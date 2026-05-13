airBaltic летит сквозь финансовую бурю: убытки растут, рейсы сокращают, будущее под вопросом
У airBaltic сложилась парадоксальная картина: самолеты летают активнее, пассажиров становится больше, но финансовая яма только глубже. За первый квартал компания ушла в минус на 70 млн евро, уже отменяет часть рейсов и срочно ищет новый план, который должен показать, как латвийский авиаперевозчик будет выбираться из турбулентности.
Убытки выросли в 2,4 раза
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic завершила первый квартал 2026 года с убытками более 70 млн евро. При этом пассажиров и рейсов стало больше, оборот вырос, а доступность флота улучшилась. Однако на финансовое положение компании давят внешние факторы, рост затрат, конфликт на Ближнем Востоке и необходимость искать новые решения для укрепления ликвидности.
В первом квартале этого года убытки концерна airBaltic составили 70,064 млн евро. Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом оборот компании за первые три месяца 2026 года вырос на 12,3% и достиг 149,086 млн евро.
Пассажиров и рейсов стало больше
За квартал airBaltic перевезла в общей сложности 1,5 млн пассажиров — на 10,9% больше, чем годом ранее. В собственной маршрутной сети авиакомпании было перевезено 1,044 млн пассажиров, что на 4,9% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Общее число выполненных рейсов, включая услуги полной аренды самолетов с экипажем, техобслуживанием и страхованием (ACMI), составило 15 100 — на 11,3% больше, чем годом ранее. Из них 10 700 рейсов были выполнены в маршрутной сети airBaltic, а 4400 — в рамках ACMI. Количество таких рейсов выросло особенно заметно — на 33,5%.
Средняя заполняемость самолетов в первом квартале составила 74,8%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее.
Операционные показатели улучшились, но общий результат ухудшился
В компании подчеркивают, что операционные показатели улучшились. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и арендных платежей, а также до резервов на судебные разбирательства (EBITDAR), составила 7,01 млн евро. Годом ранее по этому показателю был убыток в 4,327 млн евро.
Однако общий финансовый результат ухудшился. В airBaltic объясняют рост убытков колебаниями валютных курсов, расходами, связанными с финансированием, сокращением коммерческой поддержки и продолжающимся давлением роста затрат в нескольких категориях.
Конфликт на Ближнем Востоке ударил по маршрутам
Серьезное влияние оказал и конфликт на Ближнем Востоке. В марте авиакомпания прекратила полеты в Тель-Авив и Дубай, из-за чего было отменено 1,4% всех запланированных на март рейсов.
По оценке компании, закрытие маршрутов в Дубай и Тель-Авив уменьшило доходы на 3-4 млн евро, хотя часть потерь была компенсирована дополнительными чартерными доходами: в начале конфликта airBaltic выполняла репатриационные рейсы.
В мае отменили уже 6,6% рейсов
На фоне ближневосточного конфликта и роста цен на топливо airBaltic в мае отменила уже 6,6% запланированных на месяц рейсов. Об этом во время звонка с инвесторами сообщил президент и исполнительный директор авиакомпании Эрно Хильден.
По его словам, отдельные рейсы отменялись тактически — там, где было возможно перераспределить мощности внутри сети airBaltic и в Риге как главной базе компании, чтобы защитить доходы.
В апреле авиакомпания отменила около 3,3% запланированных рейсов. Кроме того, с июня по октябрь airBaltic планирует сократить число рейсов летнего сезона на 2,7%.
Будут ли дорожать билеты
Компания приняла меры для снижения рисков: корректирует цены, перераспределяет мощности и по соображениям безопасности приостановила полеты в затронутые конфликтом направления, включая Дубай и Тель-Авив. При этом Хильден подчеркнул, что нехватки топлива сейчас не прогнозируется.
Финансовый директор airBaltic Витолд Яковлев сообщил, что для укрепления краткосрочной ликвидности в конце первого квартала руководство приняло решение закрыть 10% позиции по хеджированию реактивного топлива. Это принесло компании 5,1 млн евро.
По словам Яковлева, с июня до конца года потребление топлива составит около 125 000 тонн, а дальнейшее влияние на расходы будет зависеть от рыночных цен. Он отметил, что пока рано говорить, приведет ли рост топливных затрат к повышению цен на билеты. При этом airBaltic следит за ситуацией и, насколько позволит рынок, будет стараться переложить как можно большую часть топливных расходов на пассажиров.
Компания работает при ограниченной ликвидности
Отдельная проблема — ликвидность. Во время звонка с инвесторами руководство airBaltic отказалось комментировать будущие прогнозы, включая прогнозы ликвидности и возможные способы привлечения капитала. Хильден объяснил это тем, что такие прогнозы связаны с рисками и неопределенностью.
Он подтвердил, что airBaltic продолжает работать в условиях ограниченной ликвидности, но при этом выполняет все финансовые обязательства.
airBaltic готовит новый бизнес-план
Авиакомпания привлекла внешних финансовых консультантов для разработки нового стратегического бизнес-плана и оценки стратегических альтернатив. Новый бизнес-план должен быть подготовлен до конца мая.
В финансовом отчете за первый квартал говорится, что airBaltic совместно с консультантами анализирует структуру капитала и возможные сценарии, которые должны обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость компании. airBaltic также ведет работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая правительство Латвии.
Денег экономят, но риски остаются
В отчете прямо указано, что компания продолжает работать при ограниченной ликвидности. По облигациям airBaltic на 380 млн евро с процентной ставкой 14,5% действует требование поддерживать минимальный уровень ликвидности в 25 млн евро, включая средства с ограниченным доступом. На конец марта компания это условие выполняла.
Для экономии денежных средств airBaltic уже применяет ряд мер, включая оптимизацию сроков расчетов с поставщиками и перенос необязательных капитальных вложений.
При этом руководство признает, что на ликвидность и способность компании привлекать дополнительное финансирование могут повлиять несколько рисков: обсуждение структуры капитала, готовность акционеров и других сторон предоставить дополнительное финансирование, риск нарушения финансовых условий по облигациям, высокие цены на авиационное топливо и другие факторы.
В отчете указали на существенную неопределенность
В отчете также говорится, что отрицательный собственный капитал, ограниченный объем денежных средств, краткосрочный характер государственного займа, неопределенность сроков и результата мер по структуре капитала, а также зависимость от поддержки заинтересованных сторон указывают на существенную неопределенность. Она может вызвать значительные сомнения в способности авиакомпании продолжать работу как действующее предприятие.
В апреле Сейм согласился на предоставление airBaltic краткосрочного государственного займа в размере 30 млн евро. Срок возврата основной суммы и процентов — 31 августа этого года. Заем выдан без обеспечения.
IPO пока не рассматривают как источник капитала
В 2025 году оборот концерна airBaltic вырос на 4,2% и составил 779,344 млн евро, а убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро. В прошлом году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров.
Сейчас 88,37% акций airBaltic принадлежит латвийскому государству, 10% — немецкой Lufthansa, 1,62% — компании Aircraft Leasing 1 датского инвестора Ларса Тусена, еще 0,01% — другим акционерам.
После возможного первичного публичного размещения акций (IPO) доля Lufthansa будет зависеть от рыночной цены размещения, однако сделка предусматривает, что после IPO немецкому перевозчику должно принадлежать не менее 5% капитала airBaltic. Правительство Латвии ранее решило, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию.
Однако из-за финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и сейчас не рассматривает его как источник капитала в 2026 году.
Компании может понадобиться еще 100-150 млн евро
В годовом отчете компании также указывалось, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году airBaltic будет работать с отрицательным свободным денежным потоком.
По текущим прогнозам руководства, для финансирования работы в зимнем сезоне 2026/2027 года компании может потребоваться дополнительная денежная инъекция в размере от 100 до 150 млн евро.