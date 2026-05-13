Рижский марафон Rimi перекроет часть столицы: какие ограничения ждут жителей 16 и 17 мая
Автомобилистов и жителей города призывают с пониманием отнестись к ограничениям движения в ближайшие выходные, 16 и 17 мая, когда в Риге пройдет Рижский марафон Rimi. Мероприятие соберет более 43 000 бегунов как минимум из 110 стран мира.
Ограничения будут вводиться постепенно с вечера пятницы, 15 мая. Отдельные участки улиц в столице будут закрываться в конкретные периоды времени — в зависимости от прохождения разных дистанций. На набережной 11 Ноября движение будет закрыто на все время мероприятия, а в других местах Риги ограничения будут вводиться поэтапно.
В субботу движение будет приостановлено только на время забега DPD jūdze по маршруту от Художественного музея до памятника Свободы. Самые существенные изменения в движении ожидаются в воскресенье, 17 мая. В этот день в разное время движение будут ограничивать или закрывать как на мостах через Даугаву, так и в центре города и в микрорайонах. Улицы будут оперативно открывать сразу после того, как соответствующий участок преодолеют последние бегуны и будут завершены уборочные работы.
С подробным временем закрытия и открытия участков трассы, а также с пунктами пересечения маршрута жителей и автомобилистов призывают ознакомиться на карте ограничений движения Рижского марафона Rimi. Для удобного передвижения по городу водителей также призывают пользоваться приложением Waze, где будут точно отражены запланированные ограничения и время открытия улиц.
Организаторы мероприятия просят обратить внимание на зоны ограничений движения на трассе марафона в воскресенье, 17 мая. Дольше всего в воскресенье для движения будут закрыты улицы центра столицы — на карте это 4-я зона. Быстрее всего для движения откроют петлю Островного моста — 1-я зона.
Улицы Даугавгривас, Дзегужу и Слокас — 2-я зона на карте — будут закрыты для движения только в первой половине дня, с 6.30 до 11.00. Круг Межапарка и конец улицы Бривибас — 3-я зона — будут недоступны для движения с 6.30 до 13.00. Жителей просят обратить внимание на пункты пересечения трассы, а также на участки, где будет разрешено движение общественного или частного транспорта. Все это подробно указано на картах.
В субботу, 16 мая, с 8.00 до 15.00 пройдет Детский день Рижского марафона Rimi, а с 10.40 до 13.00 — забег DPD jūdze. В воскресенье, 17 мая, с 6.30 до 18.00 состоятся Рижский марафон Rimi, полумарафон, а также забеги на 10 км и 6 км.
В субботу с 10.40 до 13.00 Государственная полиция совместно с Рижской муниципальной полицией будет задерживать и закрывать движение транспорта по маршруту забега DPD jūdze. В воскресенье с 6.30 до 18.00 движение транспорта будут ограничивать и закрывать на маршрутах Рижского марафона Rimi, полумарафона, забегов на 10 км и 6 км.
С пятницы, 15 мая, с 20.00 до понедельника, 18 мая, 6.00 движение транспорта будет закрыто на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. В тот же период движение будет закрыто и на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке от Польских ворот до улицы Яуниела.
Изменения в организации движения в Старой Риге
С пятницы, 15 мая, с 20.00 до понедельника, 18 мая, 6.00 двустороннее движение будет организовано на улицах Яуниела, Краму, Пилс — на участке от Домской площади до улицы Маза Миесниеку, на улице Екаба — на участке от улицы Смилшу до Домской площади, а также на Домской площади между улицами Смилшу и Пилс.
В воскресенье, 17 мая, с 6.30 до 18.00 двустороннее движение будет организовано на участке улицы Калькю от улицы Маза Монету до улицы Шкюню, а также на участке улицы Шкюню от улицы Калькю до улицы Амату.
Запреты на остановку и стоянку транспорта
Во время мероприятия в нескольких местах города будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные автомобили будут перемещать в другое место, где стоянка разрешена.
С пятницы, 15 мая, с 15.00 до понедельника, 18 мая, 6.00 остановка и стоянка транспорта будут запрещены по обеим сторонам набережной 11 Ноября — на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей к набережной параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке от Полю гате до улицы Яуниела.
Кроме того, с пятницы, 15 мая, с 17.00 до понедельника, 18 мая, 6.00 остановка и стоянка транспорта будут запрещены по обеим сторонам улицы Калькю — на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
С субботы, 16 мая, с 8.00 до воскресенья, 17 мая, 18.00 остановка и стоянка транспорта будут запрещены на улице Дзегужу у здания на улице Слокас, 66, а также на левой стороне улицы Слокас — на участке от улицы Дзегужу до Юрмалас гатве.
