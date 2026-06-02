Идущие против течения: 3 знака зодиака, которыми невозможно управлять

Хотя их резкая натура иногда может приводить к недопониманию, за их честностью обычно стоят благие намерения. Вместо того чтобы утешать вас ложью, они призовут вас смело взглянуть в лицо правде. Поступая так, они освобождают других от добровольно наложенных на себя ограничений. Гордость держит их в активности и тонусе, когда они преодолевают трудности и достигают своих целей. Когда другие чувствуют себя беспомощными, Овен часто первым делает шаг вперед и предпринимает активные, вдохновенные действия. В конце концов, спокойное море никогда не делало моряка искусным.